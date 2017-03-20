Вашингтон, 20 марта, 2017, 23:25 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп проводит в Белом доме преговоры с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади, сообщил в соцсетях пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Matt H. Wade Белый дом, США

«Президент встречается с премьер-министром Ирака, обсуждает борьбу с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — указано в сообщении в Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вторым миграционным указом президента США Дональда Трампа Ирак был исключен из перечня стран, гражданам которых запрещался въезд в США.

Такое решение Трамп объяснял тем, что Багдад является важным союзником США в борьбе с террористами группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Тогда об этом представителям СМИ сообщил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.