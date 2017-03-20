Ставрополь, 20 марта, 2017, 23:13 — ИА Регнум. В Ставропольском крае четверо инспекторов ГИБДД, предположительно, до смерти забили водителя BMW, попытавшегося скрыться от них. Двое из них попали под уголовную статью «Убийство», еще двое — «Превышение должностных полномочий».

The-village.ru Табельное оружие

Трагедия произошла ночью 18 марта 2017 года неподалеку от города Пятигорска. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета, командир и трое инспекторов ДПС ГИБДД заметили нарушение правил дорожного движения со стороны водителя автомобиля BMW 528i и попытались остановить его.

Однако водитель поехал дальше в сторону Черкесска, не отреагировав на требование полицейских. Тогда полицейские догнали автомобиль, а двое инспекторов избили водителя до смерти. Еще двое полицейских избили пассажира автомобиля.

Следствие в отношении полицейских проводится как в Следственном комитете, так и в полиции. В СКР сообщили, что на данный момент все подозреваемые задержаны, изучаются доказательства преступления полицейских, включая запись с видеорегистратора служебного автомобиля ДПС.

Сотрудники собственной безопасности Главного управления МВД России по Ставропольскому краю проводят свою служебную проверку в отношении подозреваемых. Для этого они выехали в территориальный отдел полиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

Они намерены дать правовую оценку деятельности территориального органа полиции в целом. К полицейским будут применены самые жесткие меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения. Их руководители также понесут наказание, в случае доказательства вины сотрудников ДПС.

В текущем году под уголовные статьи уже попадали полицейские, по вине которых страдали другие люди. Так, в январе двое экс-полицейских получили от двух лет колонии-поселения за халатность. По их вине в городе Георгиевске умер пьяный мужчина. Полицейские зимой прошлого года забрали пьяного мужчину, отвезли его в район «городского озера», где бросили и уехали. Мужчина умер от переохлаждения.

Читайте по теме: Пьяный мужчина на Ставрополье умер по вине полицейских

Тогда же под уголовную статью «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» попал полицейский Кисловодска, простреливший ногу коллеге.

Читайте также: Простреливший ногу коллеге ставропольский полицейский попал под статью

В декабре минувшего года под следствие попал сотрудник полиции Александровского района Ставрополья, который сломал руку женщине, совершившей административное правонарушение.

Также по теме: На Ставрополье полицейский сломал руку женщине

В августе 2016 года полицейский из Кабардино-Балкарии во время бытовой драки во дворе многоэтажного дома выстрелил в живот мужчине. Полицейский попал под статью «Причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия».

Читайте по теме: На Ставрополье полицейский во время драки выстрелил в живот мужчине