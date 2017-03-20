Киев, 20 марта, 2017, 23:07 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко прервал речь главы представительства Европейского инвестиционного банка на Украине Лилии Чернявской, которая выступала на заседании Совета регионального развития сегодня, 20 марта. Этот инцидент описал и приложил его видеозапись в своем Facebook пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

Ceskatelevize.cz Президент Украины Порошенко

Чернявская произносила долгую и нудную речь о ситуации на Украине в связи с конфликтом в Донбассе и внутренне перемещенными лицами. Представительница Европейского инвестиционного банка говорила на русском языке.

«Одна из флагманских операций для нас и для страны — это поддержка людей, которые оказались в сложной ситуации из-за конфликта на Востоке», — сказала она. Затем Чернявская стала описывать ситуацию с внутренне перемещенными лицами из Донбасса, которые осели в Харьковской и Днепропетровской областях.

Порошенко заметно нервничал, но все же решился перебить Чернявскую и «поправить» её.

«Я прошу прощения, у нас нет конфликта на Востоке, у нас есть российская оккупация украинской земли», — сказал Порошенко на суржике. Зал вяло зааплодировал.

Чернявская извинилась перед Порошенко и собравшимися. Президент Украины попросил её продолжать и подчеркнул, что её извинения приняты.

Напомним, пришедшая к власти на Украине после государственного переворота в феврале 2014 года группировка постоянно твердит, что подверглась агрессии со стороны России. И хотя тому нет ни одного доказательства вот уже почти три года, Киев все равно активно поддерживает свою ложь.

Вот и теперь карательную операцию, по сути — геноцид собственного населения, которую украинские власти проводят в Донбассе, Порошенко назвал «российской оккупацией».