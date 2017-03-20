Нью-Дели, 20 марта, 2017, 23:06 — ИА Регнум. В 2017 году Индия может привлечь в сектор недвижимости более $4 млрд инвестиций, 20 марта сообщает The Economic Times.

(сс) Michael Marcovici Деньги

Согласно докладу консалтинговой компании The Great Wall of Money, в 2017 году объем мировых инвестиций в недвижимость составит $435 млрд.

Как ожидается, инвестиционная доля Индии должна достичь $4 млрд 200 тыс.

«Привлекательность Индии в качестве глобального инвестиционного направления усилилась из-за политической воли страны, направленной на привлечение и защиту инвестиций», — заявил управляющий директор индийского отделения Cushman & Wakefield Аншул Джайн.

Напомним, в 2016 году в Индии объем прямых инвестиций достиг максимума за последние девять лет.

В текущем году объем инвестиций в недвижимость сократился на 2%, в прошлом 2016 году сумма мировых инвестиций в данный сектор экономики достигла $443 млрд.