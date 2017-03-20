Уфа, 20 марта, 2017, 22:54 — ИА Регнум.



ИА REGNUM СМИ Башкирии

Халатность на 200 млн рублей

13 марта ИА «Башинформ» сообщило, что СУ СКР по Башкирии по материалам УФСБ возбудило уголовное дело о халатности на 200 млн рублей при строительстве дороги Бирск — Тастуба — Сатка, на участке обхода села Караидель с мостом через реку Уфу в Караидельском районе. В незаконных действиях обвиняются должностные лица государственного казенного учреждения «Управление дорожного хозяйства РБ при строительстве» (ГКУ «УДХ РБ»). 15 ноября прошлого года ГКУ «УДХ РБ» и АО «Башкиравтодор» заключили госконтракт на строительство магистрали. В декабре руководством казенного учреждения были подписаны документы о приемке выполненных работ без проверки фактического их объема. В итоге из республиканского и федерального бюджетов на счет «Башкиравтодора» были незаконно перечислены более 200 млн рублей.

Официальных безработных стало меньше

«Горобзор» в этот день сообщил, что, по данным Министерства труда и занятости населения Башкирии, средний размер пособия по безработице в республике за февраль 2017 года составил 4 тыс. 067 рублей, или 45,9% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. Чуть более 30% безработных получают пособие в минимальном размере и более 52% — в максимальном. По данным ведомства, за январь — февраль 2017 года в центры занятости населения республики поступило 39 022 заявления граждан. Уровень регистрируемой безработицы на 1 марта составил 1,2%. Годом ранее на эту дату регистрировался уровень 1,39%. В Уфе этот показатель составил 1,0%, в других городах Башкирии — 1,06%, а по районам республики — 1,28%. По состоянию на 1 марта в центрах занятости населения было зарегистрировано 26 тыс. 319 граждан, ищущих работу.

Меньше мяса, больше зерна

Башкирское региональное приложение к газете «Аргументы и факты» 13 марта привело данные Росстата: индекс производства продукции сельского хозяйства в Башкирии в прошлом году к 2015 году составил 100,8%, и он оказался ниже средних значений по России — 104,8%, в ПФО — 106,2%. По темпам роста выпуска сельхозпродукции лидирует Саратовская область — 119,3%, затем идет Ульяновская — 116%, далее Оренбургская — 110,4%. Пензенская область и Мордовия разделили четвертое место с показателем 107,1%, Татария — 105%, Кировская область — 104,6%, Чувашия — 101,4%. Башкирия всего лишь на 9-м месте, причем в растениеводстве все не так плохо, индекс составил 103,7%. А вот в животноводстве дела в прошлом году по сравнению с 2015-м пошли хуже — 98,4%. Замыкает рейтинг Марий Эл — 94%. Показатель учитывает относительное изменение объема производства продукции всеми сельхозпроизводителями: организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, личными хозяйствами.

Дождь инвестиций

14 марта ряд СМИ сообщил, что Башкирия заняла второе место в ПФО по объему инвестиций. За год было освоено 360,9 млрд рублей. По объему освоенных инвестиций Башкирию обогнала только Татария с 642,5 млн рублей. По объему инвестиций на душу населения Башкирия оказалась на 3-м месте, пропустив вперед ту же Татарию и Пермский край. Этот показатель в республике составил 88,7 тыс. рублей. При этом Башкирия показала наилучший результат в ПФО по темпам роста инвестиций. По сравнению с 2015 годом республике удалось привлечь инвестиций больше на 4,2%. На второй строчке Удмуртия — плюс 1,3%, на третьей — Татария, где объем инвестиций остался на прежнем уровне.

Матерей-одиночек обошли

В этот день и всю неделю рядом СМИ затрагивалась тема поддержки семей с детьми. Как сообщает издание «Уфимские заметки», вице-премьер республики Салават Сагитов в интервью телеканалу БСТ конкретизировал, что поддержка в виде 300 тыс. рублей за рождение первенца не распространяется на матерей-одиночек. Выплата в 300 тыс. рублей положена только полным семьям, в которых есть муж и жена. Далее Сагитов пояснил, что задачей государства является сохранение и поддержка семьи как социального института. И по этой причине поддерживаться будут именно полные молодые семьи до 35 лет и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Также сообщалось, что возможно увеличение суммы «декретного» пособия на детей.

Провал …

Ряд СМИ 14 марта сообщил о карстовом провале в деревне Новокулево в Нуримановском районе Башкирии. На фото, сделанном очевидцами на месте происшествия, видно, что на окраине деревни образовалась яма размером примерно 50 на 60 метров и глубиной около 10 метров. Вниз ушли линии электропередач. На место выехали спасатели. Жизнеобеспечение данного населенного пункта не нарушено. Угрозы жилым домам нет. Для восстановительных работ привлечены две единицы техники и четыре человека. Яма продолжает расширяться, но для жителей села она не представляет опасности — ближайший жилой дом находится в километре. Рядом был только дачный участок, где никто не проживал.

… ещё провал!

15 марта «Уфа-пресс» вернулся к теме карстовых провалов. Накануне жильцы домов №№ 193, 193/1 и 193/2 по ул. Интернациональной провели экстренное собрание. Причиной стал тревожный факт: появились заметные трещины на маячках, которые установили в подъездах на 9-м этаже домов представители МЧС после нашумевшего ЧП 25 ноября прошлого года. Тогда поздно вечером автомобиль «Лада-Калина» рухнул в глубокую яму, внезапно возникшую на ровном месте буквально в пяти метрах от домов. Глубина провала превысила 15 метров, машину засосало илистое дно. Через месяц владельцам авто, семье Крашенинниковых, администрация города выплатила компенсацию его стоимости. Глава администрации Уфы Ирек Ялалов поручил в течение 2017−2018 годов провести диагностику карстовых процессов в городе и обновить карту закарстованности. 13 марта в своей группе «Провал на Интернациональной, 193/2» в соцсети жильцы начали обсуждать планы возведения часовни на месте провала, в котором сгинула «Лада-Калина». 14 марта замглавы администрации Салават Хусаинов заявил, что власти собираются привлечь экспертов по изучению карстовых пустот под Уфой, первоначальное финансирование на это есть. Напомним, 9 марта Верховный суд РБ обязал столичную мэрию признать дом №4 на Уфимском шоссе аварийным. Фундамент многоэтажки просел из-за размытия почвы. Несущие конструкции, стены и перекрытия деформировались.

30 тонн контрафакта

Газета «Республика Башкортостан» в этот день сообщила, что в Башкирии изъяли особо крупную партию нелегального алкоголя. Деятельность подпольных алкодилеров пресекли ФСБ, полиция и Росгвардия. В преступной группе состояло четверо мужчин. Они организовали поставку контрафактных водки и коньяка на территорию региона, создав в Благовещенске складскую сеть. Контрафактный алкоголь хранился в гаражах, на оптово-розничных базах и просто в большегрузных машинах. Он «украшался» поддельными акцизными марками и сбывался в магазины и рестораны региона. Всего изъято 30 тонн продукции, образцы направлены на экспертизу. Сейчас устанавливают каналы поставки и места производства суррогата, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Миллиард на скверики

Ряд СМИ 15 марта сообщил, что в Башкирии на благоустройство дворов и парков потратят 1 млрд рублей. Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» включена в государственную программу модернизации и реформирования ЖКХ республики. Проект предполагает благоустройство дворов многоквартирных домов и обустройство мест массового отдыха населения, в частности, городских парков. На его реализацию будет направлено более 1 млрд рублей. Большая часть суммы пойдет на поддержку муниципальных программ. Средства выделяются из федерального и республиканского бюджетов.

Фонд «Урал» против «Муслим-сити»

16 марта «Коммерсантъ в Уфе» сообщил, что апелляционная инстанция арбитражного суда оставила в силе решение, обязывающее Духовное управление мусульман (ДУМ) Башкирии возместить благотворительному фонду «Урал» 58,9 млн рублей пожертвований, перечисленных по договору 2013 года на строительство мечети «Ар рахим». Фонд «Урал», который возглавляет экс-президент Башкирии Муртаза Рахимов, с 2012 года был единственным спонсором строительства мечети на проспекте Юлаева в Уфе. Заказчиком объекта является духовное управление, а генеральным подрядчиком — компания «Алтын курай», которой владеют председатель ДУМ Нурмухаммет Нигматуллин, его заместитель Аюп Бибарсов и управделами управления Ильдар Ишеев. Летом прошлого года у спонсора возник конфликт с генподрядчиком мечети из-за дороговизны используемых материалов. Фонд настаивал на удешевлении отделочных материалов и ужесточении контроля над расходами. «Алтын курай» к мнению спонсора не прислушался, после чего фонд прекратил финансирование строительства, а также подал иск о взыскании ранее сделанных пожертвований.

Второй причиной конфликта стало несогласие фонда с концепцией застройки соседнего с мечетью квартала, которую предложило ДУМ. Проект получил рабочее название «Муслим-сити» и предполагал строительство коммерческой и жилой недвижимости между новой мечетью и православной церковью, расположенной на смежном участке. Против концепции «Муслим-сити» выступили также православные общественники и историки, не согласившиеся с планами высотного строительства в исторической части города. Участок площадью 8,2 га для строительства «Муслим-сити» ДУМ приобрело в аренду у мэрии Уфы в январе 2015 года за 56,85 млн рублей на средства, перечисленные спонсором. Но так как эти траты не согласовывались с фондом, как это предусматривалось спонсорским договором, а кроме того, ДУМ, уже перечислив средства за участок на счет финансового управления администрации, отчиталось перед фондом, что использовало их на строительство мечети, фонд подал иск о возврате этих средств с просьбой назначить повторные слушания по тому же проекту.

550 млн долгов по зарплате

Ряд СМИ в этот день отметил, что предприятия Башкирии задолжали своим сотрудникам более 550 млн рублей заработной платы. Как сообщает прокуратура РБ, после вмешательства сотрудников надзорного ведомства с начала этого года работникам ряда предприятий выплатили 57 млн рублей просроченного вознаграждения за труд. Руководители АО «Лизингстроймаш», МУП «Хайбуллажилкомстрой», АО «Амзинский лесокомбинат» признали, что 1,4 тыс. их сотрудников не получили порядка 66,4 млн рублей заработной платы. Ранее, после вмешательства прокуратуры и Государственной инспекции труда, указанные предприятия выплатили своим работникам 40 млн рублей. По требованию надзорного ведомства компании-должники должны в короткие сроки погасить оставшуюся задолженность. Фактическое исполнение данного требования также проконтролирует прокуратура.

Подорожавшие дошколята

Ряд СМИ 16 марта сообщил, что в ближайшие два месяца родителям дошкольников пересчитают плату за детский сад, об этом заявили в Министерстве образования Башкирии. Родители, чьи дети посещают дошкольные учреждения, недовольны значительным повышением платы за детсады и отсутствием льгот. Дело в том, что в марте многие из них получили квитанции об оплате в полтора раза больше, чем в предыдущие месяцы. Особенно сильно эту разницу почувствовали горожане. В настоящее время возмущенные родители подготовили петицию, где главным требованием является возврат льгот. В Министерстве образования РБ пояснили, что приостановка выплаты связана с изменениями в статье закона об образовании, которые вступили в силу 1 марта. Однако само постановление, регламентирующее порядок её предоставления, в настоящее время проходит правовую экспертизу и в ближайшее время будет подписано. Претендовать на компенсацию по новым правилам будет один из родителей. При этом доход семьи не должен превышать 1,5-кратного размера прожиточного минимума на каждого. Всем, кто попадает под это условие, сделают перерасчет. На компенсационные выплаты могут надеяться семьи, где на каждого члена приходится не более 12 485 рублей. Порядок предоставления выплаты останется прежним: за первого ребенка полагается 20% компенсации, за второго — 50%, а за третьего воспитанника детсада — 70%. Ранее право на получение компенсации имели все семьи, независимо от среднедушевого дохода на членов семьи.

Суды сокращают

17 марта «Уфа1» сообщила, что в республике число судов сократилось почти в два раза — с 71 до 46. Процесс оптимизации затронул малосоставные суды, в которых трудились двое-трое судей, их объединили в один межрайонный. Во время подготовки оптимизации ожидалось, что граждане начнут жаловаться на ущемление своих прав, однако на сегодняшний день ни одной жалобы не поступало. Как сообщил начальник Управления судебного департамента РБ Ильдар Агадуллин, в марте было объединено три суда, 5 апреля будет образован еще один межрайонный, Балтачевский суд. Председатель Верховного суда РБ Михаил Тарасенко отметил, что в крупных городах, где есть много рабочих мест, большая текучка кадров. Помощники судей, секретари — суд все больше приобретает женское лицо. Михаил Тарасенко также отметил, что по нагрузке на судей межрайонных, районных, городских судов, рассматривающих гражданские дела, Башкирия в 2016 году занял первое место как в Приволжском федеральном округе, так и в целом по стране. Всего в производство районных, городских судов поступило 172 тыс. 521 гражданское дело. Окончено 183 тыс. 135 дел, из них с вынесением решения — 154 тыс. 200 дел. Основные категории дел — это иски о взыскании сумм по договору займа, кредитным договорам, а также дела о защите прав потребителей. За последние два года отмечался небольшой рост числа уголовных дел. Наибольшее число лиц осуждено за совершение преступлений против собственности.

НКО развиваются

ИА «Башинформ» в этот день сообщило, что, по данным Управления Министерства юстиции РФ по РБ, на 1 января 2017 года в Башкирии зарегистрировано 5 тыс. 259 некоммерческих организаций. По количеству НКО республика входит в число лидеров наряду с такими регионами, как Краснодарский край, Свердловская, Новосибирская, Самарская и Московская области, Татария, города Москва и Санкт-Петербург. Как сообщила руководитель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина, больше всего организаций действует на территории Уфы. Второе место по количеству объединений некоммерческого сектора занимает город Октябрьский, третьим городом по количеству зарегистрированных НКО является Салават. «Несмотря на кризисные явления, социально ориентированные некоммерческие организации республики являются одним из самых активно развивающихся институтов гражданского общества. Отмечается рост самостоятельности, профессионализм целого ряда общественных и некоммерческих организаций и выход на новый качественный уровень отношений между самими НКО. Более 600 НКО действуют как социально ориентированные, многие входят в реестр поставщиков социальных услуг», — отметила председатель республиканской палаты.

Концессии нам нужны

Радио «Business FM Уфа» 17 марта сообщило, что власти Башкирии будут отстаивать правомерность итогов конкурса по первой автодорожной концессии Стерлитамак — Кага — Магнитогорск. В январе ФАС России аннулировала результаты процедуры, проведенной Госкомтрансом по заключению соглашения о строительстве дороги с «Башкирдорстроем». Как заявил премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов, «мы, конечно, и в суде будем отстаивать свою позицию, и в дискуссиях с антимонопольным органом. Сейчас многие участники рынка государственно-частного партнерства в России благодаря нашему прецеденту очень встревожены: получается, нельзя реализовать ни один проект ГЧП».

Штраф за удар ребенка

18 марта ряд СМИ снова затронул тему детских садов. В Мелеузе суд принял решение о том, что воспитательница, поднявшая руку на четырехлетнего ребенка, должна заплатить административный штраф. Об этом сообщалось в группе «Подслушано в Мелеузе». Воспитательница признала свою вину лишь частично. Примечательно, что она совершила свой проступок в присутствии матери пострадавшего малыша. Женщина рассказала в суде, что всего лишь шлепнула рукой по голени расшалившегося ребенка без всякого злого умысла нанести ему серьезный вред. Увидев, что свидетелем некрасивой сцены стала мать ребенка, воспитательница поспешила извиниться перед ней. Однако этим дело не кончилось. Дома отец малыша настоял на том, чтобы съездить к врачу. Врачи сочли необходимым обратиться в полицию, которая довела дело до суда.

В Уфе выросли цены на бензин

Ряд СМИ в этот день отметил, что стоимость ходовых марок топлива в Уфе выросла с марта 2016 года от 5,1 до 7,8%. Такие выводы сделали эксперты по результатам выборочного еженедельного мониторинга. К примеру, выросли цены на бензин марок АИ-92 и АИ-93 — 7,8%, на АИ-80 на 6,6%. АИ-95 подорожал на 5,1%. Цена на топливо на заправках «Башнефть: дизельное топливо — 38 рублей, бензин АИ-98 — 41 рубль 60 копеек, АИ-95 — 38 рублей, ATUM-95 — 38 рублей 50 копеек, АИ-92 — 35 рублей 40 копеек, ATUM-92 — 36 рублей, АИ-80 — 33 рубля 90 копеек.

На концерт по разнарядке

«Коммерсантъ в Уфе» 18 марта сообщил, что в уфимские вузы поступила разнарядка из министерства образования Башкирии обеспечить явку студентов на митинг в годовщину присоединения Крыма. Согласованная акция в виде концерта-митинга проходила на площади у телецентра, ее официальным организатором является Общественная палата республики. Каждый из 19 вузов, куда была направлена разнарядка Минобразования, должен был подготовить по одному плакату с лозунгом, например, «Россия! Крым! Единство!», «Крым, Уфа с тобой!», «Спасибо Путину за Крым и Севастополь» и «Счастливы вместе».

Не ТОР красит место

19 марта ряд СМИ рассказал об отношении главы Башкирии Рустэма Хамитова к введению статуса территорий опережающего развития (ТОР). Накануне этот статус получили Белебей и Кумертау. «Вы же понимаете, что не только и не столько льготы важны, важна деловая среда. Когда вопросы решаются оперативно, а местная власть заточена на помощь бизнесу, тогда и ТОР не нужен. Бизнес больше ценит человеческие отношения, а не льготы…» — заявил Рустэм Хамитов в интервью журналу «Эксперт-Урал». При этом он подчеркнул, что не выступает против ТОРов, а лишь не считает их панацеей. «Но это хорошие катализаторы роста при разумном использовании преимуществ таких территорий», — отметил руководитель региона.

«Уфимский Кремль», гараж и беседка

ИА «Башинформ» в этот день вновь обратилось к теме провалов. 18 марта на месте, где идет строительство жилого комплекса Уфы, произошло ЧП: когда строители копали котлован, одна из стен частично осела. Летняя беседка и гараж ушли вниз к работающему экскаватору. Бдительные горожане начали тут же звонить в городскую службу спасения. Приняв вызов, на место выехали специалисты управления гражданской защиты по Кировскому району. Выяснилось, что строители ЖК «Уфимский Кремль» копали котлован, и одна из его стенок частично осела, в результате чего и просели находящиеся рядом гараж и беседка. Угрозы для жизни и здоровья людей нет, строителями должна проводиться работа по укреплению стенки котлована путем обратной засыпки. Если объекты — гараж и беседка — находятся в собственности, то для того, чтобы заактировать данный инцидент, собственникам необходимо обратиться в отдел коммунального хозяйства администрации Кировского района, — пояснили в мэрии.

Капремонт шагает по Уфе

Ряд СМИ 19 марта сообщил, что в Уфе за три года удалось отремонтировать 949 многоквартирных домов. Программа капитального ремонта реализуется в Башкирии с 2014 года. Сегодня в программу включены 16 тыс. 818 домов республики. Среди многоквартирных домов Уфы участвуют 4 тыс. 937 объектов. Администрация Уфы передает, что в этом году отремонтируют еще 371 дом. В 129 из них ремонтные работы уже начались, а в 10 домах закончены. Пока на улице еще лежит снег, в приоритете — внутридомовые работы. Сюда входит ремонт систем водоснабжения, электроснабжения и водоотведения. По итогам 30-летней программы суммарно в домах будет проведено от трех до шести видов ремонта. В первые 8−10 лет особое внимание уделяется тем направлениям, которые вызывают особое беспокойство граждан.