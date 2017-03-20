Москва, 20 марта, 2017, 22:52 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп обладает достаточными рычагами влияния на Европу, чтобы заставить последнюю принять новые американские условия сотрудничества в рамках НАТО. Об этом 20 марта заявил заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Сидоров на телеканале ТВЦ в рамках передачи «Право голоса».

Кукрыниксы. Кабальна НАТОвская сеть... 1977

«Европа отдала свою безопасность в руки США. У них нет своих оборонительных структур. Они (в частности Германия — прим. ИА REGNUM ) не могут заплатить даже 2% на НАТО, и у них найдутся деньги на свои структуры? Если же они не будут платить в казну НАТО, НАТО развалится», — заявил Сидоров.

«Тогда Европа становится глухим захолустьем Евразийского континента, потому что главные события происходят в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — продолжил он.

Что же касается Азии, то «тут всё идёт через США», подчеркнул политолог, и выдержано в благоприятной для Вашингтона политической конфигурации, когда на политическом пространстве действуют не глобальные структуры, а доминируют двусторонние отношения. В свою очередь, в Европе «главным за Украину теперь отвечает Меркель», отметил эксперт.

Напомним, что 17 марта между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом состоялись переговоры. В ходе встречи Меркель заявила, что Германия обязуется достичь уровня расходов на оборону в размере 2% от валового внутреннего продукта до 2024 года.