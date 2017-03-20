Киев, 20 марта, 2017, 22:55 — ИА Регнум. Президент Украины продолжает совершать неожиданные исторические открытия и в своем аккакунте в соцсетях назвал гетмана Мазепу символом и знаменем Украины.

Орден Иуды — орден, изготовленный в единственном экземпляре в 1709 году по приказу царя Петра І для награждения гетмана Мазепы

Одним из своих героев Петр Порошенко назвал гетмана Ивана Мазепу, изменившего клятве, данной Петру I, и перешедшего на сторону шведского короля Карла XII, вторгшегося на Украину в ходе Северной войны.

«В этот день родился Иван Мазепа, фигура которого стала решающей для украинской истории. Он стал настоящим символом украинского сопротивления России; знаменем нашего движения к независимости — той цели, которую Мазепа, идя впереди своего времени, осознал уже через 50 лет после Переяслава» — написал Петр Порошенко на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, 12 ноября 1708 года в Троицком соборе города Глухова митрополит Киевский и Галицкий Иоасаф предал Мазепу вечному проклятию.

Петр I для Мазепы учредил пятикилограммовый орден Иуды. На серебряном ордене изображался повесившийся Иуда и была выбита надпись: «Треклят сын погибельный Иуда еже ли за сребролюбие давится».