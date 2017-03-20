Москва, 20 марта, 2017, 22:50 — ИА Регнум. Несмотря на то, что большинство наблюдателей трактует результаты последних выборов в Нидерландах как свидетельство усиления позиций крайне правых сил, в действительности они указывают, скорее, на их поражение. Об этом 20 марта заявил директор Центра европейской информации Николай Топорин на телеканале ТВЦ в рамках передачи «Право голоса».

(сс) hanspetersmits Нидерланды

«Я считаю, что серьезное поражение получила правопопулистская, неофашистская партия Вилдерса. Перед выборами он рассчитывал на 30%, получил 13%. Да, Рютте потерял порядка 10 мандатов, но выросли мандаты, которые получили зеленые и левые», — заявил Топорин.

«В целом силы, которые выступают за проевропейскую политику в Голландии, усилились», — резюмировал он.

Поскольку политические процессы Нидерландов весьма показательны с точки зрения общеевропейских тенденций, политолог выразил предположение, что аналогичная картина получится и на ближайших выборах во Франции.

«Это говорит о том, что такая же ситуация во Франции случится в апреле, когда праворадикальные силы получат щелчок по носу», — считает он.

Выборы в Нидерландах 16 марта ознаменовались уверенной победой правящей правоцентристской Народной партии за свободу и демократию нынешнего премьера Марка Рютте, опередившей Партию свободы Герта Вилдерса. В свою очередь, президентские выборы во Франции будут проводиться в два тура, первый из которых назначен на 23 апреля, второй — на 7 мая.