Москва, 20 марта, 2017, 21:55 — ИА Регнум. Руководство российской бизнес-группы «Ренова» и её дочерняя структура энергетическая компания «Т Плюс» (ранее называлась «КЭС» (Комплексные энергетические системы)) в 2003—2008 годах выводили свою прибыль в офшоры, а также использовали средства инвестиционных программ для выплаты кредитов и покупки акций генерирующих и сбытовых компаний. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию по делу бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

В ходе расследования дела Гайзера были вскрыты масштабные коррупционные схемы в жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Коми. Руководство региона в лице Гайзера и его подельников получало взятки от энергетических компаний за предоставление преференций в ведении бизнеса и поддержание высоких тарифов на энергию.

Бывшее руководство «Т Плюс» («КЭС») обвиняется в даче бывшему руководству Коми взяток более чем на 800 миллионов рублей.

Более того, следствию удалось вскрыть схемы вывода средств и в других регионах, где присутствует энергетическая компания «Т Плюс». При этом всю незаконную прибыль ЗАО «КЭС» и ГК «Ренова» выводили за пределы России на зарубежные счета.

Напомним, ЗАО «КЭС» было создано в результате реформы электроэнергетики и реорганизации РАО «ЕЭС России». «КЭС» стала крупнейшей частной энергетической компанией в России.

После того как «КЭС» была преобразована в «Т Плюс», она обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 миллионов граждан и более 160 тысяч предприятий. На долю компании приходится почти 5% производства электроэнергии и около 8% рынка централизованного теплоснабжения в России.

Было установлено, что «КЭС» использовала средства, предназначенные для реализации инвестиционных программ в соответствии с обязательствами по договорам о предоставлении мощности (ДПМ), на погашение кредитов и покупку акций генерирующих компаний.

Минэнерго РФ и правительство предписало «КЭС» направить 41,2 млрд рублей, привлеченных в ходе эмиссии акций дочерних генерирующих компаний, на строительство дополнительных мощностей. Однако, руководство «КЭС» и головной структуры «Ренова» направило данные средства на погашение кредитов. Также эти средства использовались для приобретения недостающего пакета акций в целях осуществления контроля над генерирующими компаниями и операционного управления ими.