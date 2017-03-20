Санкт-Петербург, 20 марта, 2017, 21:47 — ИА Регнум. Первый патрульный корабль ледового класса для действий в условиях Арктики заложат в России 20 апреля текущего года, сообщает пресс-служба судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи».

Admship.ru Дизель-электрический ледокол «Илья Муромец»

Патрульный арктический корабль проекта 23 550 заложат на «Адмиралтейских верфях» 20 апреля. Два корабля этого типа должны быть построены предприятием и переданы в состав военно-морского флота до конца 2020 года.

Контракт на их строительство между Минобороны РФ и «Адмиралтейскими верфями» был заключен в 2016 году.

Проект 23 550 является абсолютно новой разработкой российских судостроителей. Корабли, построенные по данному проекту, будут сочетать возможности патрульного корабля, ледокола и буксира. Они получат возможность работать и в арктических водах и в тропиках. Ледокольные качества позволят кораблям преодолевать лед толщиной до 1,5 метра.

Кроме того, на «Адмиралтейских верфях» уже строится для ВМФ России дизель-электрический ледокол «Илья Муромец», передача которого флоту запланирована на осень текущего года.