Великий Новгород, 20 марта, 2017, 21:34 — ИА Регнум. Представителем от Общественной палаты Новгородской области в Общественной палате Российской Федерации будет Александр Мамулат — председатель Общественной палаты региона, управляющий Новгородского центра экологического проектирования «Новгородэкопроект». Как сообщают «Вести. Великий Новгород», за него сегодня, 20 марта, отдали свои голоса 22 из 25 членов палаты, присутствовавших на голосовании.

Opnov.ru Члены Общественной палаты Новгородской области

Два члена палаты поддержали кандидатуру директора Фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева, который с 2014 года был представителем от новгородской Общественной палаты в Общественной палате РФ. Накануне сегодняшнего голосования Григорьев снял свою кандидатуру, написал соответствующее заявление, но так как процедура выдвижения и голосования началась ещё 17 марта, когда новгородским общественникам с трёх попыток не удалось определиться с лидером, его имя осталось в списке кандидатов. Ещё один бюллетень оказался испорченным.

Всего в составе Общественной палаты Новгородской области — 31 человек.

Отметим, что сегодняшнее заседание региональной Общественной палаты посетил временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин, который до голосования обратился к общественникам, призвав «забыть былые обиды и разногласия» и определиться с выбором.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, процедура формирования нового состава Общественной палаты РФ была инициирована президентом России 21 февраля. По данным на 17 марта, 41 палата из 85 регионов страны уже выдвинула своих представителей в Общественную палату Российской Федерации.

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