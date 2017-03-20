Киров, 20 марта, 2017, 21:32 — ИА Регнум. Правление кировского хоккейного клуба «Родина» приняло решение о прекращении трудового договора с директором клуба Владимиром Заболотским. В качестве причины расторжения договора называется утрата доверия.

Khcrodina.ru Игроки кировского хоккейного клуба «Родина»

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, на протяжении последних лет клуб находился в тяжелом финансовом положении. Кредиторская задолженность на конец 2016 года составляла более 70 млн рублей, за неуплату страховых взносов были заблокированы расчетные счета команды, игрокам не выплачивалась заработная плата.

При этом директору и другим сотрудникам административно-управленческого аппарата зарплата выплачивалась своевременно и в полном объеме.

Помимо зарплаты имели место факты необоснованных выплат премий и надбавок директору клуба, были превышены лимиты компенсаций за использование личного автомобиля в служебных целях.

В ходе аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности клуба, инициированной попечительским советом клуба, был выявлен целый ряд системных нарушений — в клубе на момент отсутствовали утвержденные сметы доходов и расходов, штатное расписание, учетная политика не соответствовала требованиям действующего законодательства, недостоверно отображались бухгалтерские операции.

Исполнение обязанностей руководителя пока возложено на воспитанника команды, мастера спорта России Александра Симонова.