Барселона, Испания, 20 марта, 2017, 21:24 — ИА Регнум. Испанский траулер (небольшое рыболовецкое судно) El Fairell затонул в море близ порта Барселоны после столкновения с российским танкером «Мидволга-2». Об этом сегодня, 20 марта, сообщают испанские СМИ со ссылкой на Службу спасения на море.

Midvolga.com Танкер «Мидволга-2»

Сообщается, что столкновение судов произошло в 1,5 морской мили от входа в порт Барселоны. Рыболовецкий траулер El Fairell затонул после столкновения с танкером «Мидволга-2».

На борту траулера находились четыре человека. На данный момент спасти удалось только двоих. Остальных ищут спасатели. El Fairell находится на глубине около 150 метров.

Уточняется, что в береговую охрану поступило сообщение с российского судна «Мидволга-2» о том, что во время выхода из порта оно «наехало» на рыболовецкое судно. Российские моряки подняли на борт двоих рыбаков с El Fairell. Им была оказана медицинская помощь.

В настоящее время спасатели ведут поисково-спасательную операцию — в том числе в ней участвуют суда Гражданской гвардии, вертолет, самолет и пожарные.