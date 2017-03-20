Таллин, 20 марта, 2017, 21:14 — ИА Регнум. Начались совместные учения эстонской армии и подразделений армии США, сообщает главный штаб Сил обороны Эстонии.

The U.S. Army Эстонские и американские военнослужащие в ходе совместных учений «Saber Strike»

В маневрах задействовано более тысячи человек. Учения начались 20 марта на центральном военном полигоне Эстонии.

Учения получили название Kuldlabidakene-2017 («Золотая лопатка — 2017») и завершатся 24 марта. Главной целью военных учений заявлено получение навыков оборонительных боев.

В маневрах со стороны Эстонии задействованы подразделения Второй пехотной бригады, минометная батарея, саперы, разведчики и противотанковые подразделения.

Армия США участвует в маневрах танками Abrams, боевыми машинами пехоты Bradley пехотной роты первого батальона 68-го бронетанкового полка армии США и двумя вертолетами ВВС США UH-60 Black Hawk, прибывшими на учения из Латвии.

Эти подразделения прибыли в Эстонию в начале февраля 2017 года и разместились на территории военной базы города Тапа.

Напомним, с начала 2017 года на территории Латвии, Литвы и Эстонии размещены на ротационной основе подразделения сухопутных войск стран НАТО.