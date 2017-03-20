Минобороны России: Развертывание новых военных баз в Сирии не планируется
Москва, 20 марта, 2017, 20:55 — ИА Регнум. Сообщения зарубежных СМИ о начавшемся создании в сирийском Курдистане новой российской военной базы не соответствует действительности, сообщается на официальном сайте российского военного ведомства.
Ранее агентство Reuters, ссылаясь на заявления «представителей курдского ополчения», сообщило о создании новой базы российских военных в районе города Африн в сирийской провинции Алеппо.
«Никаких планов развертывания на территории Сирийской Арабской Республики новых российских военных баз нет», — указывается в официальном заявлении Минобороны России.
Уточняется, что в провинции Алеппо дислоцировано одно из подразделений российского Центра примирения враждующих сторон, задачей которого является предотвращение нарушений режима прекращения боевых действий.
Это подразделение расположено в районе соприкосновения курдского ополчения и подконтрольных Турции отрядов «Сирийской свободной армии».