Москва, 20 марта, 2017, 20:55 — ИА Регнум. Сообщения зарубежных СМИ о начавшемся создании в сирийском Курдистане новой российской военной базы не соответствует действительности, сообщается на официальном сайте российского военного ведомства.

Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на заявления «представителей курдского ополчения», сообщило о создании новой базы российских военных в районе города Африн в сирийской провинции Алеппо.

«Никаких планов развертывания на территории Сирийской Арабской Республики новых российских военных баз нет», — указывается в официальном заявлении Минобороны России.

Уточняется, что в провинции Алеппо дислоцировано одно из подразделений российского Центра примирения враждующих сторон, задачей которого является предотвращение нарушений режима прекращения боевых действий.

Это подразделение расположено в районе соприкосновения курдского ополчения и подконтрольных Турции отрядов «Сирийской свободной армии».