Калуга, 20 марта, 2017, 20:58 — ИА Регнум. Порядка 300 человек из 500 работников калужского «Кировского завода» вышли на митинг 20 марта. Возмущение вызвала трехмесячная задержка выплат заработной платы, а также неясные перспективы завода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил бывший работник завода — координатор движения «Общество защиты прав потребителей Калужской области» Михаил Обухов.

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Изначально митинг планировали провести возле районной администрации в центре Кирова, но после переговоров с властями города его перенесли на территорию завода. Отметим, что митинг прошел без представителей СМИ и общественности, так как их не пустили на предприятие, отметил Обухов.

Претензии по поводу невыплаты заработной платы митингующие адресовали владельцу «Кировского завода» Анатолию Яковлеву («Санто-Холдинг»). Последний раз зарплату на заводе выплачивали за декабрь 2016 года.

Также недовольство сотрудников вызывает сокращение объема выпускаемой предприятием продукции и, помимо невыплаты заработной платы, ее маленький размер.

«Когда-то этот завод был градообразующим предприятием в калужском городе Киров. На заводе всю жизнь работали мой отец и деды. Да и я сам проработал на предприятии около 12 лет. Когда в 2009 году уходил с завода, то там по базе бюро пропусков вместе с дочерними предприятиями числилось около 2500 работников. Где все эти люди теперь? Их успешно оптимизировали, и сейчас на заводе осталось не более 500 человек, да и тех, наверное, скоро «отпустят» домой. Вот до чего довела людей «мудрая» политика местной и региональной власти», — заявил Михаил Обухов.

Как 20 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщил помощник прокурора Жиздринского района Калужской области Сергей Марченков, в деятельности АО «Жиздринская ПМК» прокуратурой выявлены нарушения ст. 136 Трудового кодекса РФ о порядке и сроках выплаты заработной платы в деятельности: рабочие не получают зарплаты в срок, им не выдаются расчетные (зарплатные) листки, а в коллективных договорах ООО «Возрождение» не прописана индексация заработной платы. Кроме того, в ООО «Возрождение», а также в ООО «Жиздрамолпром» ненадлежащим образом оформляются трудовые договоры.

Отметим, что, согласно данным регионального министерства труда и социальной защиты, на конец 2016 года просроченная задолженность по выплате заработной платы на трех предприятиях Калужской области составила более 53 миллионов рублей.