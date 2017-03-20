Чебоксары, 20 марта, 2017, 22:16 — ИА Регнум. В Чебоксарах с приходом весны и нового политического цикла публичные мероприятия стали учащаться и нарастать массами. На минувшей неделе, помимо митингов единороссов и оппозиции, которые прошли синхронно, но в разных географических параллелях, с аншлагом состоялась очередная «клубная» встреча главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова с населением в рамках проекта «Открытый город». Как и все четыре года, вход на публичный приём к руководителю столицы был открыт для всех, и каждый мог задать любой вопрос, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru, администрация Чебоксар Начало встречи

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Новая встреча прошла в юго-западном районе, во дворце культуры «Салют». Несмотря на то, что в зале было прохладно, и горожане кутались в верхнюю одежду, эмоции кипели. Хотя протестный пыл и буйство, которые ранее отличали данные многочасовые собрания, за эти годы заметно сник. Безудержная активность наблюдалась разве что в желании перехватить микрофон у соседа, успеть за раз назадавать кучу вопросов, наговориться вживую с мэром и виновато наябедничать на отдельных нерасторопных руководителей и чиновников, в том числе республиканских. Жители мгновенно втягивались в дискуссии по проблемным темам не только с Ладыковым, но и между собой. Словесные «тумаки» доставались от соседей соседям, чья риторика скатывалась в откровенную политику. Градоначальнику приходилось лавировать между спорщиками, используя весь арсенал дипломатии и переговоров, в том числе переходя в другой режим громкости. Ладыков зачем-то взваливал на себя ответственность за всё, что касалось столицы, персонально признавая ошибки за недоработки подчинённых и поимённо выдавая замечания чиновникам, которые молчаливо сидели в два ряда и не отличались от мебели.

Cap.ru, администрация Чебоксар

Инфраструктурные проекты

Перед горожанами сити-менеджер отчитывался примерно в том же формате, как и перед депутатским корпусом Чебоксар, но сделав особые акценты на крупных инфраструктурных проектах. И в целом оказался прав: по жалобам лидировали вопросы благоустройства и дорожного строительства. Проекты, представленные в докладе бегло-дежурным мазками, в ходе общения детализировались и конкретизировались.

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К примеру, на предложение построить дорогу между микрорайоном «Садовый» и юго-западным районом Алексей Ладыков высказал мнение, что нет «смысла вкладываться в отдельную дорогу», когда в 2019 году может начаться строительство третьего транспортного полукольца. Данный масштабный инфраструктурный проект, который перманентно обсуждают ещё с советских времён и который на встрече сначала недоверчиво назвали «весёлыми картинками», напрямую соединит северо-западный и новоюжный жилые массивы. Он разгрузит центр города и позволит снять транспортную напряженность.

В данный момент ведется проектирование дороги: его протяженность составит 7 км, планируется построить три моста и 15 транспортных развязок. Ориентировочная стоимость проекта — от 7 до 12 млрд рублей (в зависимости от полос движения). «Надеюсь, с 2019 года удастся приступить к строительству. Этот проект считаю одним из приоритетных», — сказал сити-менеджер.

Что касается финансирования проекта, то муниципальные власти рассчитывают на участие в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», в рамках которой предусмотрено проведение большого объема капитального ремонта дорожного покрытия. Чебоксары могут получить по этой программе около 7 млрд рублей.

Ещё один крупный миллиардный проект — реконструкция Московского моста, которая была начата в 2016 году (направлено за год 457 млн рублей — а общая цена контракта почти 1,6 млрд рублей). Кроме того, в прошлом году была введена двухуровневая транспортная развязка Фучика — Айги (280,9 млн рублей), проведён первый этап реконструкции Московской набережной (в 2016 году израсходовано 142 млн рублей — в целом ориентировочно затраты составят 800 млн рублей).

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Все эти крупнейшие инфраструктурные проекты, которые ещё до недавнего времени были только на бумаге и в мечтах чиновников, теперь воспринимаются горожанами как естественное: чебоксарцы, которые ещё несколько лет назад воспринимали реконструкцию Калининского моста как грандиозное событие, теперь начинают привыкать к новым дорожным стройкам. А набережная Чебоксарского залива, строившаяся в конце 1990-х годов, благодаря чему Чебоксары получили звание самого благоустроенного города России в 2001 году, с этого времени практически не изменялась.

Важные частности

От масштабных миллиардных проектов и строек горожане переходили к мелким частным вопросам: жители жаловались на отдельные участки, где царит бездорожье, отсутствие пешеходных дорожек, остановочных павильонов и тротуаров на ряде территорий, нехватку светофоров, просевший асфальт, неубранные камни. И за примером далеко идти не пришлось: возле ДК «Салют» и близлежащего банка зимой не чистят пешеходные дороги.

«Мы получили ответ от чиновников, что они привлекут к очистке этих дорог тех, кто отправлен на обязательные работы. Видимо, все граждане законопослушные и никто никогда эти дороги не чистит», — жители зааплодировали и засмеялись.

Алексей Ладыков признал, что это «наша недоработка», и данный вопрос «характеризует неэффективные управленческие решения»: «Не должно быть в городе дорог, которые ни за кем не закреплены». И выразительно посмотрел на главу администрации Московского района Андрея Петрова, который, опустив голову, усиленно строчил что-то на бумаге.

В продолжение темы Ладыков поинтересовался, стал ли в целом город чище — в зале начали спорить. Победил в споре чебоксарец Дмитрий Верхов: «По роду деятельности езжу по всем городам страны, мне есть с чем сравнить. В Чебоксарах, извините, чистота идеальная. Другое дело, что вот ты вышел из троллейбуса, билет взял и бросил, окурок взял и бросил. Почему мы сами свинячим?» — воззвал он к горожанам. Зал взорвался аплодисментами. «Да, мы работаем, но от каждого из нас зависит порядок в подъезде, порядок в доме, во дворе», — поддержал его Ладыков.

Мэра, в свою очередь, поддержали за снижение цен на проезд в общественном транспорте: в феврале «начали экономить» при оплате транспортной картой.

Возвращаясь к теме дворовых территорий, сити-менеджер напомнил, что Чебоксары получат 200 млн рублей в рамках федеральной программы по формированию городской среды. По словам Ладыкова, в первую очередь в программу войдут предположительно те дворы, где «жители более активные», готовые софинансировать (до 5%) или принимать «трудовое участие». «Куда писать-то?» — сразу посыпались встречные вопросы и предложения.

Ряд вопросов касался социальной инфраструктуры. «Восемь лет назад еле устроил сына в садик, а сейчас мне сами позвонили и предложили группы», — пребывал под впечатлением один из жителей. Другая жительница, развивая тему, предложила мэрии подумать о летних дошкольных группах на крупных дачных территориях, — по залу прошёлся легкий смешок. И попросили новый детский сад для инвалидов.

Школа за девятимесячный срок и 500 млн рублей из бюджета РФ

Сейчас город взялся за решение другой острой проблемы: «школы перезагружены», началось строительство новых объектов. В прошлом году в рекордные и символические девять месяцев была построена школа на Гладкова, что позволило привлечь 500 млн рублей федеральных средств. Кроме того, несмотря на дефицит средств, Чебоксары сохранили бесплатное дополнительное образование: ежегодно муниципалитет платит 400 млн рублей, что позволяет обучать 30 тыс. детей. Если оперировать другими категориями, то «за эти деньги мы могли бы заасфальтировать 200−250 дворов», отметил Ладыков.

Ещё одна проблема — переселение из «аварийки». Жители окраинного Чапаевского посёлка попросили не переселять их в другой район, пригласив градоначальника на отдельную беседу с переселенцами. И недоумевали, почему квартиры в возводимом рядом доме по улице Социалистическая стоят по 50 тыс. рублей за «квадрат».

«Как так? Для нас это очень много. Просьба даже к администрации и даже президенту. Две бабушки, пока переезжали, умерли», — наводила страх одна из горожанок. На что Ладыков пояснил, что там возводится коммерческое жилье, а за бюджетные деньги можно купить только квартиру по цене 29 тыс. рублей за «квадрат» — и эту планку устанавливает Минстрой России. По данным мэрии, всего в городе из 2,5 тыс. граждан, проживающих в аварийном жилье, получили новые квартиры более 1 тыс. жителей.

«Бессонница», «Мафия», «Берлога», Петр и Феврония

Как и прежде, жители продолжают жаловаться на шумные ночные заведения с громкими вывесками: так, жительница одного из домов по бульвару Миттова привела в качестве примера заведения «Бессонница», «Мафия», «Берлога». «Замучилась ездить к нам полиция. Невозможно жить около этих домов, и закрыть их вы тоже не можете», — возмущалась горожанка, пожаловавшись на бессонницу. «Настрой МВД и наш настрой — всех оснастить камерами с выходом на систему МВД. И будем добиваться, чтобы установили», — пообещал градоначальник.

Юрист и оппозиционер Юрий Шакеев, которого последнее время можно увидеть на улицах города в качестве одиночного пикетчика, выдал целую тираду о «беспределе» в городе. Более всего его задело строительство в парке Гузовского, где планируется организовать «пейнтбол, шашлычки», «деревья вырубаются». «Вы реально решили себя закопать, давая место на Гузовского?» — спрашивал Шакеев. Он также высказал свои подозрения об аффилированности Ладыкова и строительной компанией, о том, что он «монополизировал весь монолит». Поток речи продолжило заявление о том, что Екатерина II, Петр и Феврония, памятники которым появились в прошлом году в Чебоксарах, виновны в гибели земляков. И закончил спич о том, что в 2014 году в городе пытались сжечь памятник культуры — зерновой склад купца Ефремова.

— Когда вы свалите из города со своей командой? — закончил тираду общественник.

— Кто-нибудь понял, что он сейчас сказал? — обратился к присутствующим Алексей Ладыков. Не решился добавить к сказанному даже сам выступающий. Градоначальник пояснил, что в парке Гузовского не будет капитальных строений, а в рамках рекреационных мероприятий появятся места для активного отдыха и досуга. Где и что было монополизировано, тоже осталось для него непонятным. За памятник Екатерине II проголосовало большинство участвовавших в опросе чебоксарцев: «Нас 500 тыс. человек, у каждого своё мнение». «Что касается поджога, то ерунда какая-то. Если знаете, кто и почему это сделал, сообщите», — предложил мэр.

— Критиковать власть легко. Проблем же очень много, — вступились в зале за сити-менеджера. Также было отмечено, что, несмотря на «такие дискуссии на повышенных тонах», озвучиваемые проблемы «через некоторое время решаются».

Также спросили про возможность строительства соборной мечети, многодетные пожаловались на отсутствие инфраструктуры на выделенных участках (идёт проектирование, цена вопроса — 1 млрд рублей). «Мечтаем об аквапарке», — сказала молодая мама. «Место под аквапарк предусмотрено. В этом году инвестор обещает летний вариант», — обнадёжил Ладыков.

— Польза есть? Нужно продолжать? — под занавес спросил глава администрации.

— Да! Удачи вам! — пожелали горожане, расходясь по домам.

Самые настойчивые выстроились в очередь, чтобы попасть на приватный приём у трибуны.