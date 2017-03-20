Псков, 20 марта, 2017, 20:30 — ИА Регнум. Стратегия устойчивого развития сельских территорий Псковской области до 2030 года, разработанная Санкт-Петербургским государственным аграрным университетом при участии отраслевых органов власти, отправлена на доработку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, такое решение было принято сегодня, 20 марта, на заседании администрации под руководством губернатора Псковской области Андрея Турчака.

Цитата из к/ф «Председатель». реж. Алексей Салтыков. 1964. СССР Послевоенная деревня

Документ должен был показать преимущества жизни в сельской местности, провести анализ сельских территорий региона, обозначить возможности и риски их социально-экономического развития. При этом, отвечая на вопрос губернатора, начальник областного управления сельского хозяйства Николай Романов сказал, что документ не обсуждался с профессиональными сообществами, а только с представителями сельского хозяйства.

Андрей Турчак не согласился с таким подходом и заявил, что стратегия «должна пройти максимально широкое обсуждение». «Вы должны её представить вместе с коллегами в разрезе каждого муниципального образования. Представить и защитить там, а потом уже выносить на обсуждение. То, что сейчас происходит, — это неуважение к селу», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что стратегия должна ответить на главный вопрос: «Как закрепить местных жителей на сельской территории, чтобы они не уезжали в райцентры, из райцентров — в Псков, из Пскова — за пределы региона?»

Участники заседания не согласовали документ и отправили его на доработку.

Напомним, разработка «Стратегии устойчивого развития сельских территорий Псковской области до 2030 года» велась в 2016 году. Главная задача документа — повысить качество и уровень жизни на селе.