Киев, 20 марта, 2017, 20:22 — ИА Регнум. В Донбассе и Луганской области не стихают позиционные бои с применением тяжёлой артиллерии калибров 122 и 152 мм, РСЗО «Град», миномётов, бронетехники и стрелкового вооружения. Об этом 20 марта заявляют заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, пресс-служба НМ ДНР, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

СВ ДНР Бойцы ВС ДНР в окопах

Так, по данным пресс-службы военного ведомства ДНР, сегодня днём, 20 марта, ДРГ ВСУ силами до двух взводов под прикрытием миномётного огня и бронетехники предприняли попытку прорыва позиций ДНР в районе населённого пункта Коминтерново на Мариупольском направлении (Донецкая область).

«В результате боестолкновения противник вынужден был отступить на исходные позиции. В ходе огневого контакта потери со стороны украинских силовиков составили 10 убитыми и пятеро ранеными, также уничтожена одна единица бронетехники БМП-1. Потери со стороны НМ ДНР составили трое ранеными», — добавили в пресс-службе НМ ДНР.

В то же время замначальника управления Народной милиции ДНР Басурин заявил, что вчера украинские войска обстреляли позиции ДНР в населённых пунктах Ясиноватая, Яковлевка, Докучаевск, Коминтерново, Безыменное, Ленинское, Саханка, Спартак, Донецк (район аэропорта и Петровский район). «За прошедшие сутки ВС Украины 39 раз нарушили режим прекращения огня… Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглось 13 н.п. республики, по которым применялись тяжёлая артиллерия калибра 152 и 122 мм, танки, миномёты калибра 120 и 82 мм, а также БМП, БТРы, зенитные установки, гранатомёты и стрелковое оружие. В результате огня со стороны ВСУ получили повреждения два жилых дома в Петровском районе Донецка по улицам Летчиков и Лазо. При обстреле противником наших позиций один военнослужащий НМ получил ранение», — сказал Басурин.

Он сообщил, что разведка ВС ДНР зафиксировала прибытие в район Дзержинска группы офицеров из управления войск радиационной, химической и биологической защиты ВСУ численностью до 10 человек. Цель работы группы — оценка возможных нарушений при эксплуатации помещений фенольного завода, так как на его территории располагаются подразделения ВСУ вместе с техникой и боеприпасами.

«Кроме того, мы продолжаем фиксировать небоевые потери среди военнослужащих ВСУ. Так, в районе населенного пункта Дзержинск, в 72 отдельной механизированной бригаде, в результате вооруженного конфликта с националистическими батальонами погибли четверо военнослужащих. Помимо этого, в 3-м батальоне 80 отдельной штурмовой бригады, располагающемся в зоне ответственности 72 бригады, получили ранения трое военнослужащих. Причиной перестрелок стал передел зон контроля потоков контрабанды. Данные факты скрываются от общественности, чтобы не подвергать дискредитации военное командование», — считает Басурин.

Он также рассказал, что подразделения ДНР продолжают заниматься боевой подготовкой. В частности проводятся тренировки по приведению в высшие степени боевой готовности, а также занятия с подразделениями спецназа по противодействию ДРГ противника.

Кроме того, спикер Народной милиции ЛНР Марочко отметил, что вчера киевские силовики выпустили по позициям ДНР 34 мины и гранаты. «Всего по территории республики было выпущено 34 мины и гранаты», — сказал Марочко.

По его словам, представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали около 50 противотанковых мин, установленных подразделениями ВСУ в зоне разведения сил и средств в районе Золотого. «На участке разведения в районе населенного пункта Золотое осуществляется минирование местности подразделениями ВСУ. Данный факт подтверждают и наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которыми зафиксировано по меньшей мере 50 противотанковых мин в поле в пределах демилитаризованного участка», — добавил Марочко.

Он констатировал, что, таким образом, украинское командование продолжает нарушать пункт № 8 рамочного решения о разведении сил и средств от линии боевого соприкосновения, в котором сказано, что на данном участке местности могут находиться только представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и СММ ОБСЕ.

Марочко рассказал, что разгрузка боеприпасов пьяными бойцами ВСУ привела к гибели двух военнослужащих, ещё четверо получили ранения разной степени тяжести. «18 марта в 17:30 на одном из КНП (командно-наблюдательный пункт — ред.) 1-го батальона 24-й бригады военнослужащие ВСУ, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, производили разгрузку автомобиля «ЗИЛ» с боеприпасами. В результате неосторожного обращения со снарядами произошел взрыв. Вследствие чего погибли два военнослужащих ВСУ, четыре получили ранения различной степени тяжести», — уточнил Марочко.

Он сообщил, что несовершеннолетний житель села Валуйское Станично-Луганского района получил ранение в результате перестрелки между иностранными наёмниками и военнослужащими ВСУ. «Руководство Украины продолжает прибегать к услугам иностранных наёмников в зоне так называемой АТО. Нами установлено, что в зоне ответственности 14-й бригады в н.п. Валуйское Станично-Луганского района находится подразделение иностранных наёмников. Так, после очередной перестрелки между ВСУ и наёмниками под перекрёстный огонь попал подросток из н.п. Валуйское. 15-летнего юношу с пулевым ранением левого бедра доставили в больницу пгт. Станица Луганская, где он и рассказал, что получил пулевое ранение возле собственного дома, на улице Октябрьской, в результате разборок 16 марта вечером между украинскими силовиками и наёмниками», — сказал Марочко.

В свою очередь, днём 20 марта спикер пресс-центра штаба АТО Лысенко заявил, что за минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, пятеро солдат получили ранения и травмы. Он сообщил, что на Донецком направлении по-прежнему неспокойно в Авдеевке, где войска ДНР применяли миномёты и танки. Наиболее длительный и мощный обстрел произошёл в первой половине дня со стороны Ясиноватой (под контролем ДНР).

«Вчера около 15:40 «боевики» попали в частный дом в Авдеевке. Ранило 68-летнюю женщину: она получила осколочное ранение предплечья и ожоги. Её доставили в больницу. Дом почти полностью уничтожен», — сказал Лысенко.

При этом на Светлодарской дуге и под Горловкой ВС ДНР применяли только стрелковое оружие. Один из обстрелов был снайперским. «Ещё два вражеских обстрела произошли в Невельском, один из них был миномётным. На позиции «Шахта Бутовка» и на передовой в донецком аэропорту вчера было спокойно», — добавил Лысенко.

Полковник также отметил, что на Мариупольском направлении боевые действия велись только в Марьинском районе и на участке фронта Павлополь — Широкино. «В Красногоровке и Марьинке противник применял минометы, в Водяном — 122-мм пушки. При этом было выпущено 30 мин и снарядов различного калибра», — уточнил Лысенко.

В то же время на Луганском направлении основная боевая активность зафиксирована в Попаснянском районе, где ВС ЛНР активно применял миномёты. «Также враг нарушил режим тишины в Станично-Луганском районе и в Лобачёва», — подытожил Лысенко.

Позже, 20 марта, пресс-центр штаба АТО в Facebook проинформировал, что в районе Водяного (Мариупольское направление, Донбасс, под контролем ВСУ) войска ДНР обстреляли позиции украинских войск из РСЗО БМ-21 «Град», 152-мм и 122-мм артиллерии. В результате обстрела погибли двое украинских военнослужащих, семь получили ранения.

«Враг выпустил 40 снарядов калибра 152 мм, 40 снарядов калибра 122 мм и 65 выстрелов из системы «Град». По уточненной информации, 7 военнослужащих получили ранения и 2 военнослужащих погибли», — рассказал в эфире телеканала «112 Украина» спикер пресс-центра АТО Сергей Жмурко.

Также сегодня пресс-служба Генштаба ВСУ сообщила, что рейдовый тральщик ВМС ВСУ «Геническ» вместе с кораблями соединения постоянной военно-морской противоминной группы НАТО №2 (SNMCMG2) в определенном районе Черного моря участвует в совместных тренировках типа PASSEX. «Программа маневров включает: проведение кораблей за тралом, тактическое маневрирование, тренировки по радиосвязи, осуществления поиска и уничтожения мин (имитаторов). Моряки отрабатывают взаимодействие в составе многонационального тактического соединения кораблей в соответствии со стандартами НАТО. К тому же офицеры украинских ВМС изучают иностранный опыт организации противоминной борьбы», — рассказали в Генштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта глава администрации с. Саханка Новоазовского района Донбасса (Мариупольское направление, под контролем ДНР) Игорь Подгорный заявил, что прошлым вечером в результате ведения боевых действий жители сел Саханка и Коминтерново остались без света. «Вчера вечером примерно в 18:00 в результате обстрела со стороны ВСУ была повреждена линия электропередачи, котельная не работает. Сейчас без света остаются жители сел Саханка и частично Коминтерново. В Коминтерново нет еще и газа. Пострадавших среди мирного населения нет», — рассказал Подгорный.

Напомним, с 10 февраля 2017 года на Донбассе противоборствующие стороны согласовали установление очередного режима тишины. Ранее, 26 августа 2016 года, в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление в Донбассе с 1 сентября режима «бессрочного прекращения огня». Несмотря на это, противоборствующие стороны продолжают применять тяжёлые вооружения.