Киев, 20 марта, 2017, 20:09 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) подготовила документ о запрете российской певице Юлии Самойловой, которая должна представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение», въезжать на территорию Украины. Об этом сегодня, 20 марта, заявил журналистам глава СБУ Василий Грицак.

Jsvok.ru Юлия Самойлова

Он заявил, что власти ещё не приняли окончательного решения насчет Самойловой. «На эту минуту решение о запрете ее въезда еще не принято, но открою тайну — соответствующий документ уже подготовлен», — сказал Грицак.

По словам Грицака, Самойлова не только посетила Крым, но ещё и «оставила следы в социальных сетях», где высказывалась по поводу Украины, власти и взятого курса на евро-атлантическую интеграцию.

«Моя позиция чёткая. Я считаю, она не должна приезжать на Украину», — подчеркнул Грицак.

Напомним, 12 марта стало известно, что Самойлова будет представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение», который в этом году пройдет в Киеве.

В Верховной раде Украины призвали привлечь Самойлову к ответственности за посещение Крыма в 2015 году и не пускать на Украину для участия в конкурсе.