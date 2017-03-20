* БПЛА — запрещённая в России организация

Москва, 20 марта, 2017, 20:01 — ИА Регнум. Представители министерства обороны РФ довольны результатами предварительных испытаний боевого роботизированного комплекса «Нерехта», сообщает пресс-служба ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева». По заявлению представителей предприятия, боевой робот «Нерехта» сможет уничтожать танки и действовать совместно с беспилотными летательными аппаратами.

Фонд перспективных исследований Боевой робот «Нерехта»

В течение двух последних лет проходят проверки и стыковочные испытания в полевых условиях составных частей российского боевого роботизированного комплекса «Нерехта». В состав комплекса входят боевые и разведывательные модули.

На данный момент в составе комплекса имеются боевой и транспортный модули, а также модуль артиллерийской разведки. Боевой модуль в зависимости от выполняемых задач может вооружаться крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом «Корд», 7,62-мм танковым пулеметом «Калашникова» или автоматическим гранатометов АГ-30М.

В данный момент разрабатывается вариант вооружения «Нерехты» противотанковыми управляемыми ракетами.

Кроме того, конструкторы предприятия работают над системой взаимодействия БРК «Нерехта» с беспилотными летательными аппаратами «Флибустьер».

Боевой роботизированный комплекс «Нерехта» удачно показал свои возможности на сборах главного командования Сухопутных войск, проходивших в декабре 2016 в подмосковном Алабино.

Ходовые качества гусеничной «Нерехты» превзошли ожидания военных, предложивших развивать варианты полезной нагрузки боевого робота».

Боевой роботизированный комплекс «Нерехта» состоит из компактного гусеничного шасси, бронированного корпуса и креплений для установки модулей различного назначения. Длина боевого робота — 2,5 м, ширина — 1,6 м. Высота робота без установки модулей специального оборудования — 0,9 м. Масса полностью снаряженной машины не превышает одной тонны.

В состав комплекса будет включено средство для транспортировки боевых роботов. Пульт управления боевыми роботами может устанавливаться на самоходных автомобильных или гусеничных шасси или использоваться в варианте выносного модуля. В качестве самоходной платформы для транспортировки пульта управления и обслуживающего персонала предполагается бронеавтомобиль типа «Скорпион».

Комплекс управления БРК «Нерехта» способен контролировать 18 боевых платформ с модулями различного назначения. Операторы комплекса могут одновременно решать различные задачи, используя машины с разными комплектами специального оборудования или вооружения.

*БПЛА — беспилотный летательный аппарат.