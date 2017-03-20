Хельсинки, 20 марта, 2017, 19:53 — ИА Регнум. Министр обороны Финлянди Юсси Ниинистё 22 марта посетит с визитом США для того, чтобы принять участие в заседании представителей стран-участниц возглавляемой Вашингтоном коалиции по борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и провести ряд встреч с высокопоставленными чиновниками оборонного ведомства США. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает пресс-служба правительства Финляндии.

U.S. Army Europe Images Американские военнослужащие в ходе учений

На переговорах международной коалиции Ниинистё будет присутствовать вместо министра иностранных дел страны Тимо Сойни, отмечается в правительственном пресс-релизе. Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская делегация на переговоры не приглашена.

Отметим, что на встрече Ниинистё с представителями министерства обороны США, скорее всего, будут обсуждаться детали двустороннего договора об оборонном сотрудничестве, который был подписан ещё до вступления в должность нового президента Дональда Трампа. В соответствии с документом, страны увеличат количество совместных учений и тренировок, а также расширят обмен данными. В декларации в частности отмечается, что оборонное сотрудничество Хельсинки с Вашингтоном является одним из главных факторов стабильности в регионе Балтийского моря и в Северной Европе. Ещё одним пунктом повестки встречи на министерском уровне может стать создание в Хельсинки центра по борьбе с киберугрозами. В проекте принимают участие США и отдельные страны-члены ЕС, включая Германию, Францию, Швецию и страны Прибалтики. Желание присоединиться к центру также выразили власти Украины.