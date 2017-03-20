Москва, 21 марта, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 21 марта, президент РФ Владимир Путин встретится с президентом Южной Осетии Леонидом Тибиловым, сообщает ИА REGNUM.

Kremin.ru Владимир Путин и Леонид Тибилов

Лидеры государств обсудят вопросы развития двусторонних отношений, в первую очередь в экономической сфере. «Особое внимание предполагается уделить тематике укрепления безопасности и стабильности в Закавказском регионе», — уточнили в пресс-службе Кремля.

Предполагается, что президенты обсудят реализацию соглашения о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил Южной Осетии в состав вооруженных сил РФ. Документ предусматривает прием граждан республики на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ при увольнении с военной службы в югоосетинских ВС. Соглашение также регулирует признание воинских званий.

Кроме того, в планах — обсуждение повышения зарплат и пенсий, строительство социальных объектов. Ожидается, что Тибилов расскажет о референдуме, в ходе которого граждане выразят отношение к идее равнозначных названий страны — Республика Южная Осетия и Государство Алания. Референдум намечен на 9 апреля 2017 года.