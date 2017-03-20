Махачкала, 20 марта, 2017, 19:13 — ИА Регнум. В Дагестане при получении взятки в размере 1 млн рублей задержан директор муниципального управления земельных отношений и землепользования Магарамкентского района. Такую сумму чиновник требовал в качестве вознаграждения за помощь в приобретении земельного участка, сообщили ИА REGNUM 20 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

С просьбой о получения земельного участка площадью 10 га для ведения крестьянско-фермерского хозяйства обратился к чиновнику местный житель в марте 2017 года. Однако злоумышленник предложил оказать содействие в незаконном оформлении документов за взятку в размере 1,8 млн рублей. При получении части требуемой суммы — 1 млн рублей — директор МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования» Магарамкентского района попался в руки сотрудников республиканского управления ФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ получение взятки в особо крупном размере. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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В Дагестане за взятку более 6 млн рублей задержан один из руководителей лесхоза

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане суммы взятки нередко переваливают за миллион. Так, в июле 2016 года 1,5 млн рублей предлагал начальнику антикоррупционного подразделения МВД в качестве взятки руководитель МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» администрации Дербентского района за прекращение проверки организации.

В феврале 2015 года в момент получения взятки в размере 6,3 млн рублей был задержан один из руководителей Махачкалинского лесхоза. Чиновник обещал в обмен на эту сумму предоставить в аренду на 49 лет земельный участок площадью один гектар вдоль Каспийского побережья.