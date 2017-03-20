Ярославль, 20 марта, 2017, 19:03 — ИА Регнум. В Ярославле формируется Избирательная комиссия города нового созыва. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме. Срок полномочий действующего состава комиссии заканчивается 22 мая 2017 года.

Избирательная комиссия города Ярославля

Документы от желающих войти в состав городского избиркома будут приниматься с 20 марта по 21 апреля. Выдвигать кандидатов в состав комиссии имею право политические партии, общественные организации, Избирательная комиссия Ярославской области, действующий созыв горизбиркома, муниципалитет Ярославля, собрания избирателей по месту жительства, работы или учебы. Гарантированно получат месте в составе городской избирательной комиссии представители политических партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России», «Парнас» и «Яблоко». Это право обусловлено тем, что данные партии представлены в Государственной думе России, Ярославской областной думе и муниципалитете Ярославля.

Всего в городской избирательной комиссии 12 членов. Утвердить список членов горизбиркома должны депутаты муниципалитета.

Избирательная комиссия города Ярославля является комиссией, организующей выборы депутатов муниципалитета столицы региона, которые пройдут 18 сентября. Избирательную комиссию Ярославля с 1993 года возглавляет Андрей Бурьяноватый. В действующем созыве комиссии пять из 12 членов назначены в состав по предложению политических партий, шесть — по предложению Избирательной комиссии Ярославской области и один — по предложению горизбиркома предыдущего состава.