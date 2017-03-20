Москва, 20 марта, 2017, 19:55 — ИА Регнум. Есть писатели, произведения которых считаются классикой мирового масштаба. И очень редко, но всё же, такого звания удостаиваются кинокартины великих режиссёров. Одним из таких стал Андрей Тарковский. В честь 85-летия со дня его рождения «Иноекино» представит четыре отреставрированных фильма в Москве и Екатеринбурге с первого по четвёртое апреля.

Андрей Тарковский

«Андрей Рублёв», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер». Программу ретроспективы составили картины, снятые до переезда режиссёра в Италию. За реставрацию отвечали специалисты «Мосфильма». Увидеть воссозданные версии можно будет в кинотеатрах «Формула Кино Горизонт» в Москве и в «Салюте» Екатеринбурга.

Андрей Тарковский на съемках фильма «Солярис»

Кинокритик ИА REGNUM Дмитрий Тёткин поделился своим мнением о кинокартинах, которые буду представлены на показе, и оценил их место в мировом кинематографе:

«Для любителей творчества Андрея Арсеньевича Тарковского в последние годы ничего не остаётся, кроме как неминуемо стать чуть-чуть киноведами и искусствоведами. Слишком уж много опубликовано воспоминаний, исследований, часто очень редких производственных материалов (вплоть до черновиков режиссёрских сценариев и раскадровок).

Под пристальным наблюдением и личная жизнь художника. Издан «Мартиролог» (крайне личный дневник, хотя вопрос о том, насколько он отредактирован, — остаётся открытым), есть даже множество биографических документальных лент, например, «Обратная сторона «Сталкера», где мы узнаём подробности непростых отношений выдающихся кинематографистов и участия в них близких художника…

Всё это, разумеется, не отменяет ценность ретроспектив работ выдающегося режиссёра, особенно нечастых на «большом экране». Когда показываются картины разных периодов жизни, то мы можем особенно отчётливо наблюдать, как эволюционируют взгляды творца и как именно раскрывается мировоззрение в столкновении с «фантастическими» сюжетами, историй страны или, напротив, частной и крайне личной истории отношений с родителями».

Главный инженер киноконцерна «Мосфильм» Игорь Богдасаров поделился секретами проделанной работы. По его словам, реставрация — «сложный процесс с массой вовлеченных в него людей и аппаратуры», но его команда предпочитает «работать вручную, иначе можно удалить что-то важное, несущее смысл».

Цитата из к/ф «Андрей Рублев». Реж. Андрей Тарковский. 1966. СССР Русь начала XV века

«Андрей Рублёв» снят в 1966 году, но сразу попал на «полку»: после ограниченной премьеры в высших кругах посчитали, что сюжет несёт в себе рекламу варварства и террора. Восстановленная версия попала в свет только через 20 лет. Тем не менее хроника получила «Приз Леона Муссинака», «Хрустальную звезду» и заняла 36 из 500 мест в списке величайших фильмов кинематографа журнала Empire.

Цитата из к/ф «Солярис». Реж. Андрей Тарковский. 1972. СССР Наталья Бондарчук, Донатас Банионис

В 1972 Тарковский закончил работу над кинолентой «Солярис». В его основу лёг одноимённый фантастический роман Станислава Лема. Музыкальное сопровождение создал уже признанный лидер советской электронной музыки в то время — Эдуард Артемьев. Среди призов — специальный гран-при жюри на Международном Каннском кинофестивале 1972 года. По результатам некоторых опросов «Солярис» входит в число величайших фантастических фильмов в истории кинематографа».

Цитата из к/ф «Зеркало». Реж. Андрей Тарковский. 1974. СССР Война

«Зеркало» — в некотором роде автобиографичный фильм 1975 года, идея создания которого появилась у Тарковского как раз после окончания съёмок «Андрея Рублёва», а название — во время работы над одним из последних эпизодов. Несмотря на то, что фильм «Зеркало» не попал на Каннский и Московский кинофестивали, в Италии картина стала лучшим иностранным фильмом 1980-го года.

Цитата из к/ф «Сталкер». Реж. Андрей Тарковский. 1979. СССР Александр Кайдановский

«Сталкер» 1979 года. Андрей Тарковский считал, что в этом фильме он «легально коснулся трансцендентного (потустороннего)». Этой работой открывается «поздний» период в творчестве режиссёра. За основу взята повесть «Пикник на обочине» братьев Стругацких. На пути к созданию фильма команда столкнулась с некоторыми трудностями, из-за чего переснимать его пришлось трижды.