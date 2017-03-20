Калининград, 20 марта, 2017, 18:31 — ИА Регнум. В Калининградской области проходит учение мотострелкового соединения береговых и сухопутных войск 11-й армейского корпуса Балтийского флота.

Museum11arm.narod.ru Знамя 11-й Гвардейской Краснознамённой общевойсковой армии

Как сообщили сегодня, 20 марта, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Балтфлота, в манёврах принимают участие свыше 700 военнослужащих и 80 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Ключевая особенность учений — организация управления войсками в режиме реального времени. Для этого используются новейшие средства спутниковой связи, а также беспилотные летательные аппараты.

«В ходе проведения учения отрабатываются такие элементы боевой подготовки, как подъём по тревоге, выход в район сосредоточения, совершение марша и разбивка лагеря с оборудованием фортификационных сооружений», — уточнили в ведомстве.

Напомним, о создании нового общевойскового соединения сухопутных войск — 11-го армейского корпуса — в российском эксклаве стало известно летом 2016 года, когда об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Корпусу был присвоен номер 11 в память о дислоцированной в советское время на территории Калининградской области 11-й Гвардейской Краснознамённой общевойсковой армии.

Новый армейский корпус в Калининградской области создан как следствие милитаризации НАТО Прибалтики.