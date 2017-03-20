«Усиливать частные банки никто не хочет»: ЦБ меняет механизм санации
Москва, 20 марта, 2017, 18:33 — ИА Регнум. В Банке России сообщили о том, что существующий механизм оздоровления банков изжил себя, и новых санаций в рамках этой модели уже не будет. Программа оздоровления, созданная в период кризиса десять лет назад, была направлена на поддержание работы санируемого банка, и сохранять в нынешних условиях её уже нет ни возможности, ни необходимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 марта заявил заместитель председателя совета директоров площадки взаимного кредитования «Город Денег» Юлиан Лазовский.
«Идея ЦБ, в первую очередь, направлена на смену схемы на менее затратную и более контролируемую, однако ее смысл глубже, чем простая экономия», — заявил Лазовский.
«В основе программы оздоровления с использованием банков-агентов, созданной почти десять лет назад в разгар предыдущего кризиса, лежала, в первую очередь, необходимость сохранения и продолжения работы санируемого банка», — пояснил он.
Помимо сокращения бюджета Агентства по страхованию вкладов и декларируемой ЦБ цели сократить количество действующих кредитных учреждений, серьезным поводом для изменений служит то обстоятельство, что «сами попадающие под санацию банки, чаще всего, представляют собой уже полностью выжатые собственниками «пустышки» с выведенными активами и «нарисованными» балансами», констатирует эксперт.
«АСВ остается только возместить потери вкладчикам-физлицам и ни о каком продолжении работы речь уже не идет», — добавил он.
К этому добавляется также и тот факт, что за прошедшие десять лет изменилась и позиция государства в отношении крупных частных банков, отметил заместитель председателя совета директоров площадки взаимного кредитования «Город Денег».
«Сегодня даже незначительно усиливать их передачей клиентской и филиальной базы санируемых организаций никто не хочет. Госбанки при этом не проявляют интереса к проектам оздоровления, предпочитая более масштабные и понятные для себя проекты — например, корпоративное кредитование госсектора или валютный рынок», — сказал в заключение Лазовский.
20 марта в ходе круглого стола комитета Госдумы по финансовому рынку зампред Банка России Василий Поздышев заявил о намерении ЦБ перейти на новую модель санации посредством создания фонда консолидации банковского сектора, который будет напрямую покупать доли в капитале проблемного банка. Соответствующий законопроект уже принят Госдумой в первом чтении.
От старой модели, таким образом, регулятор полностью уйдет, однако действующие проекты по санации продолжат действовать в рамках существующей кредитной модели.