Москва, 20 марта, 2017, 18:33 — ИА Регнум. В Банке России сообщили о том, что существующий механизм оздоровления банков изжил себя, и новых санаций в рамках этой модели уже не будет. Программа оздоровления, созданная в период кризиса десять лет назад, была направлена на поддержание работы санируемого банка, и сохранять в нынешних условиях её уже нет ни возможности, ни необходимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 марта заявил заместитель председателя совета директоров площадки взаимного кредитования «Город Денег» Юлиан Лазовский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Идея ЦБ, в первую очередь, направлена на смену схемы на менее затратную и более контролируемую, однако ее смысл глубже, чем простая экономия», — заявил Лазовский.

«В основе программы оздоровления с использованием банков-агентов, созданной почти десять лет назад в разгар предыдущего кризиса, лежала, в первую очередь, необходимость сохранения и продолжения работы санируемого банка», — пояснил он.

Помимо сокращения бюджета Агентства по страхованию вкладов и декларируемой ЦБ цели сократить количество действующих кредитных учреждений, серьезным поводом для изменений служит то обстоятельство, что «сами попадающие под санацию банки, чаще всего, представляют собой уже полностью выжатые собственниками «пустышки» с выведенными активами и «нарисованными» балансами», констатирует эксперт.

«АСВ остается только возместить потери вкладчикам-физлицам и ни о каком продолжении работы речь уже не идет», — добавил он.

К этому добавляется также и тот факт, что за прошедшие десять лет изменилась и позиция государства в отношении крупных частных банков, отметил заместитель председателя совета директоров площадки взаимного кредитования «Город Денег».

«Сегодня даже незначительно усиливать их передачей клиентской и филиальной базы санируемых организаций никто не хочет. Госбанки при этом не проявляют интереса к проектам оздоровления, предпочитая более масштабные и понятные для себя проекты — например, корпоративное кредитование госсектора или валютный рынок», — сказал в заключение Лазовский.

20 марта в ходе круглого стола комитета Госдумы по финансовому рынку зампред Банка России Василий Поздышев заявил о намерении ЦБ перейти на новую модель санации посредством создания фонда консолидации банковского сектора, который будет напрямую покупать доли в капитале проблемного банка. Соответствующий законопроект уже принят Госдумой в первом чтении.

От старой модели, таким образом, регулятор полностью уйдет, однако действующие проекты по санации продолжат действовать в рамках существующей кредитной модели.