Махачкала, 20 марта, 2017, 18:51 — ИА Регнум. Муфтият Дагестана вышел из состава Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) вовсе не из-за того, что коллеги дагестанских духовных лидеров из муфтиятов Северного Кавказа высказали недовольство распространением в их республиках исламской газеты «Ас-салам». Это лишь формальный повод, истинные причины на самом деле гораздо более глубокие. Так считает ряд экспертов, прокомментировавших ИА REGNUM решение муфтията о выходе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан-байрам

По мнению старшего научного сотрудник Института антропологии и этнологии РАН Ахмета Ярлыкапова, выход муфтията Дагестана из состава КЦМ СК был предопределен. «Фактически дагестанский муфтият уже никак не связан с Координационным центром, и он давно активно не участвовал в его деятельности. Поэтому муфтият республики мог давно выйти из его состава. И это заявление стало своего рода констатацией текущего положения», — заявил Ярлыкапов.

По его мнению, Координационный центр так и остался формальной организацией. «Муфтияты северокавказских республик и Ставропольского края действуют самостоятельно и какой-либо координации в своей работе не осуществляют», — сообщил эксперт, отметив, что смысл Координационного центра заключался в том, чтобы на федеральном уровне весь Северный Кавказ был представлен одной персоной — руководителем центра.

«На каких-либо крупных мероприятиях, проводимых в Москве, проще иметь одного человека с Кавказа, чем целую вереницу людей. И этой фигурой был Исмаил Бердиев», — считает Ярлыкапов. При этом Ахмет Ярлыкапов напомнил о давних трениях между муфтиятами Дагестана и Карачаево-Черкессии, который возглавляет Бердиев.

Они начались в ранние 90-е годы XX века, когда дагестанские агитационные автобусы, направленные в Карачаево-Черкессию, не пропускали в республику и им пришлось разворачиваться обратно. «Тогда в Карачаево-Черкесии опасались роста влияния с востока, в основном из Дагестана, на их территорию. Если реально смотреть на вещи, то дагестанский муфтият гораздо более эффективный и влиятельный, на мой взгляд», — добавил он.

Выход дагестанского муфтията из Координационного центра мусульман Северного Кавказа не станет крахом общекавказской структуры взаимодействия властей с мусульманскими лидерами, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов.

«Дагестанский муфтият — самый мощный, крупный и влиятельный в России по охвату верующих и количеству мечетей. В этом плане муфтият республики один может перевешивать даже некоторые централизованные мусульманские структуры, такие, как Совет муфтиев России, Центральное духовное управление России», — заявил Курбанов.

Координационный совет же, считает эксперт, является «аморфной, эфемерной структурой», возникшей после перестройки и развала прежних советских духовных управлений. «После развала СССР Духовное управление Северного Кавказа было ликвидировано. В каждом регионе стали организовываться свои муфтияты. И чтобы координировать работу между ними, была создана такая рыхлая структура, которую с 2003 года возглавлял Исмаил Бердиев», — напомнил собеседник.

При этом, как отметил эксперт, у Бердиева слабые позиции в мусульманской общине, и он не стал тем лидером, который смог проводить последовательную политику и объединить достаточно амбициозных муфтиев северокавказского региона.

«Выход дагестанского муфтията из КЦМ СК не станет крахом общекавказской структуры. Центр как существовал, так и будет дальше координировать слабых муфтиев слабых регионов», — отметил Курбанов.

В то же время, по его словам, выход из КЦМ СК муфтията Дагестана дает последнему свободу действий в проведении собственной политики, так как отпадает необходимость согласовывать свои действия. «Нахождение в рамках Координационного центра была для муфтията республики дополнительной обузой», — считает эксперт.

По его мнению, единая государственная политика в отношении верующих в России будет проводиться и дальше: «Власть в лице администрации президента и московских кураторов всех российских муфтиятов будет искать новые форматы и новые схемы координации работы между муфтиятами российских регионов».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта руководство муфтията Дагестана заявило, что выходит из состава Координационного центра мусульман Северного Кавказа. Формальным поводом к этому, как объяснили дагестанские духовные лидеры в своем официальном заявлении, стало то, что коллеги из муфтиятов Северного Кавказа высказали недовольство тем, что в их республиках распространяют дагестанскую исламскую газету «Ас-салам».

Эти претензии были высказаны муфтию республики Ахмаду Абдулаеву на собрании муфтиев Северного Кавказа. После этого руководство дагестанского муфтията созвало экстренное совещание, на котором было решено выйти из состава Координационного центра мусульман Северного Кавказа.