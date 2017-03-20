Нижний Новгород, 20 марта, 2017, 18:28 — ИА Регнум. Государственная дума РФ уже признала порочность практики голосования по доверенности, и нижегородскому Заксобранию необходимо сделать аналогичные выводы, считает депутат Владимир Буланов. Он уже внес в Заксобрание соответствующую инициативу о принятии изменений в регламент регионального парламента.

Андрей Репин Владимир Буланов предлагает коллегам по парламенту отказаться от «маразма»

Буланов надеется, что отмена голосования по доверенности повысит ответственность депутатов за принятые решения.

«Голосование по доверенности — это маразм, — считает депутат. — Свое право на голосование депутат осуществляет лично. Соблюдение требования о необходимости личного голосования депутата как существенный элемент надлежащего порядка принятия законов области и постановлений Законодательного собрания является обязательным».

В настоящее время в случае своего отсутствия на заседании депутат может передать свой голос другому депутату.

Ожидается, что инициатива Буланова будет рассмотрена на ближайшем заседании профильного комитета Заксобрания.