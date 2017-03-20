Киев, 20 марта, 2017, 18:07 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко считает, что «внешние враги» пытались «подставить подножку» его стране в переговорах с Международным валютным фондом. Такое заявление Порошенко сделал сегодня, 20 марта, в ходе заседания Совета регионального развития.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Хочу подчеркнуть, что никто нас не остановит на пути реформ. Нам пытались отдельные политиканы вместе с нашими внешними врагами подставить подножку по принятию решений по МВФ», — заявил президент Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина очень нуждается в средствах, которые ей должен выделить МВФ.

При этом Порошенко пояснил, что получить 1 млрд от МВФ важно ещё и потому, что это является условием получения очередной порции макрофинансовой помощи от Евросоюза.

«Связанная с этим макрофинансовая помощь ЕС, где мы также выполнили все критерии, которая уже поступит сразу после получения средств МВФ на счета в Нацбанке, — это €600 млн дополнительных средств», — сказал Порошенко.

Напомним, накануне стало известно, что совет директоров МВФ отменил свое заседание по решению вопроса о предоставлении Украине очередного транша финансовой помощи. Позже Минфин Украины уточнил, что такое решение принято МВФ из-за недавних событий. Речь идет о признании Россией документов Донецкой и Луганской Народных Республик, а также блокаде Донбасса со стороны Украины.