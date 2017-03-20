Рига, 20 марта, 2017, 18:08 — ИА Регнум. Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин не видит никакого смысла в существовании НАТО, об этом он завил в интервью агентству LETA.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Политически это очень интересная организация, но механизм просто не работает. Он не приносит результатов. И с военной точки зрения НАТО не сумело разрешить ни одного кризиса. НАТО не помогла Ираку и его народу. НАТО не помогло Афганистану, ничего не сумело сделать в Центральноафриканской Республике, Ливии, а теперь и в Сирии. Я не скажу, что НАТО надо «закрыть» уже завтра, но организации нужны серьезные реформы», — заявил политик. Он сомневается и в целесообразности отправки сил союзников в страны Прибалтики для укрепления их обороны.

«Мы пытаемся «по дешевке» решить проблему возможной войны между Россией и Латвией, Россией и НАТО. Но я не хочу жить в условиях войны и поэтому хочу развивать дипломатию, чтобы войны не было», — заявил Мамыкин.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не считает, что страны Прибалтики подвержены угрозе конвенционального военного нападения.

«Мы встревожены действиями России и ее возможными намерениями, но в то же время важно, чтобы мы не драматизировали ситуацию», — заявил Столтенберг в ходе переговоров с датским правительством в Копенгагене 18 марта.

НАТО видит обеспокоенность в связи с терроризмом и кибератаками, но ничто не указывает на возможность «конвенционального военного нападения на какую-либо из стран НАТО, в том числе страны Балтии», — сказал Столтенберг.