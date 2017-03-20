Воронеж, 20 марта, 2017, 17:53 — ИА Регнум. Дом по улице Карла Маркса, 72, в Воронеже, более известный горожанам как «дом Маршака», выставлен собственником на продажу. За трехэтажное историческое здание в центре Воронежа собственник планирует получить 250 млн рублей.

ИА REGNUM Мемориальная доска на воронежском доме, где жил Самуил Маршак

Продажа актива связана с переездом его владельца в Москву, сообщает издание De Facto. Трехэтажное здание расположено в 100 метрах от проспекта Революции, площадь здания — 2,2 тыс. кв.м. Собственник предлагает использовать дом под офис либо разместить в нем фитнес-клуб с сауной или бассейном.

ИА REGNUM Дом по улице Карла Маркса, 72 — воронежский «дом Маршака»

«Дом Маршака» (особняк дворянина Митрофана Сомова) был построен в 1912−13 годах по проекту архитектора Пантелеймона Медведева, является объектом культурного наследия регионального значения. В 1915−16 годах здесь жил у своего дяди детский поэт и переводчик Самуил Маршак. Здесь он делал переводы английской поэзии, которые принесли ему раннюю известность, работал над пьесами для самодеятельного подросткового театра, устраивал в квартире хоровые домашние представления.

ИА REGNUM Памятник Маршаку, установленный перед домом №72 по улице Карла Маркса

В 2009 году вокруг этого дома развернулся серьезный конфликт: 11 из 12 квартир в этом доме приобрел отец одного из депутатов Воронежской городской думы. Собственница оставшейся квартиры заявляла, что ее вынуждают съехать: в квартире периодически выходила из строя канализация, водопровод, отопление. От услуг управляющей компании собственник отказался, в итоге оставшиеся в доме жители оказались заложниками нового владельца дома. За квартиру представитель владельца дома предлагал 2,5 млн рублей — собственники посчитали, что это крайне невысокая цена за такое жилье. В итоге им все же пришлось переехать. В 2010−12 годах в здании провели ремонт, сделали пристройку.