Москва, 20 марта, 2017, 17:48 — ИА Регнум. 20 марта Русский академический фонд обратился к министру образования и науки России Ольге Васильевой с просьбой расширить перечень студентов, которые могут перейти в приоритетном порядке с платного обучения на бюджетные места.

Юрий Пименов. Огни университета. 1963

По инициативе Минобрнауки уже началось соответствующее общественное обсуждение проекта приказа, который пока предполагает подобного рода льготу только для родивших ребенка в период обучения по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования.

Однако в обращении Русского академического фонда предлагается дополнить проект приказа гражданами, получившими инвалидность в период обучения; лицами, отмеченными ведомственными или государственными наградами Российский Федерации в период обучения, а также теми, кто в период обучения избрался в представительные органы муниципального образования, стал муниципальными депутатами, депутатами городских советов.

По мнению директора Русского академического фонда Олега Казенкова, предлагаемая мера не только поспособствует решению демографических вопросов, но и простимулирует гражданскую активность.

«Данная мера поддержки — приоритетное право перевода с платного обучения на бесплатное — должна решать не только демографические вопросы, но также должна распространяться на студентов, имеющих активную гражданскую позицию», — заявил Казенков.

«Сегодня как никогда важна поддержка молодых людей, занимающихся общественной деятельностью, реализующих патриотические проекты и готовых работать на благо общества», — подчеркнул он.

Кроме того, в то время как дети-инвалиды имеют льготы при поступлении в вуз, в отношении тех, кто получил инвалидность во время обучения, существует законодательный пробел, продолжил директор фонда.

«Если инвалидность, например, в силу несчастного случая, получена в период обучения, приоритетного права при переводе с платного обучения на бесплатное такие студенты не имеют», — констатировал он.

Тем не менее в сложившихся условиях подобная система, устанавливающая достаточно широкий список лиц с приоритетным порядком перехода с платного обучения на бесплатное, неизбежно приведет к ухудшению качества подготовки специалистов, считает руководитель центра социального анализа Института глобализации и социальных движений Анна Очкина.

«В целом я против соединения платного и бесплатного образования. Если и держать такую систему смешанную, то с обязательным разделением по направлениям обучения. Педагогическое, медицинское образование, определенные направления или квалификации должны быть, например, только бюджетными. Может быть, это будет небольшой перечень, но он должен быть», — заявила Очкина корреспонденту ИА REGNUM.

Ключевая проблема в сочетании платного и бесплатного образования в нынешнем виде заключается в том, что к «платникам» предъявляется гораздо меньший спрос, в том числе по баллам по ЕГЭ, по которым они зачисляются, пояснила она. Переход же относительно слабых студентов из категории «платников» на бюджетные места грозит дальнейшим снижением общего уровня образования.

«Если, например, было бы определенное количество мест бюджетных, остальное платных, но требования к обучающимся выдвигались примерно одинаковые, просто бюджетных мест очень мало — это, может быть, было не лучшее решение, но в нем бы был определенный смысл. И в этом случае можно было бы людей таким образом поощрять», — сказала Очкина.

«В этом случае я готова поддержать здесь всех кандидатур, кроме, может быть, людей, которые избрались в муниципальные образования», — отметила она.

При существующей же системе оптимальное решение просто невозможно, считает эксперт, и в системе образования необходимы системные изменения, в том числе и в вопросах социальной защиты. «Но эти изменения не делаются, и каждый раз мы сталкиваемся с теми же проблемами. Каждый раз льготные категории будут находиться, и это будет бесконечно», — подчеркнула руководитель центра социального анализа ИГСО.

«У нас систему образования пытаются превратить с одной стороны в систему по производству услуг, а с другой стороны — в богадельню. А она ни то и ни другое. У неё совершенно другие функции. По большому счету не должно быть поблажек, потому что результатом является не то, что вы увеличиваете свою стоимость на рынке труда без отрыва от материнских обязанностей, а то, что общество получает соответствующим образом подготовленного специалиста», — заключила Очкина.

Проект приказа Минобрнауки, который предлагает переводить с платного обучения в вузах на бюджетные места родивших во время обучения студенток, опубликован на портале правовой информации. В документе говорится, что «проектом приказа предлагается дополнить перечень категорий граждан, имеющих право на переход с платного обучения на бесплатное, новой категорией: женщины, родившие ребенка в период обучения». Перевестись на бюджетные места при этом смогут только те, кто сдал все экзамены и вовремя заплатил за обучение.

Проект приказа будет обсуждаться до 1 апреля, и уже получил поддержку в Госдуме.