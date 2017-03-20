Ярославль, 20 марта, 2017, 17:37 — ИА Регнум. Постоянная комиссия по социальной политике муниципалитета Ярославля рассмотрела вопрос «О сохранении памятников культурно-исторического наследия в городе Ярославле». О том, как городские власти сохраняют город, центр которого включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, в интервью ИА REGNUM рассказал депутат муниципалитета Ярославля Антон Голицын.

City-yaroslavl.ru Обсуждение судьбы культурного наследия перед заседанием комиссии

ИА REGNUM: Тема охраны памятников Ярославля постоянно звучит в СМИ. Это признак того, что власть недостаточно бережно относиться к культурному наследию?

К сожалению, да, если мы говорим об уровне городской власти. И это не проблема нынешней администрации, практически все руководители последних лет «отличились» на этом поприще. Проблема в том, что мы понимаем, что Ярославль — это уникальный объект и по количеству памятников и по их совокупности. Но городская власть фактически устранена от охраны этого объекта. Они говорят: охрана культурного наследия — это не наши полномочия, это уровень региона. Между тем целый ряд действий и полномочий городских властей затрагивает памятники: это выдача разрешений на строительство, городское благоустройство, реклама. И в этой сфере у власти нет не то чтобы единой политики, нет даже общего понимания, что такое город, и как его надо беречь. Это было очень заметно по докладам, которые звучали на заседании комиссии.

ИА REGNUM: Что именно не так?

За исключением заммэра Михаила Кузнецова, доклады были формальными и вообще ничего не говорили о сохранении памятников. Говорили о проведенных заседаниях, или просто каких-то абстрактных вещах, например, что такое гастрономический туризм. Какое отношение это имеет к объектам культурного наследия?

ИА REGNUM: А что бы хотели услышать от чиновников?

Есть целая серия проблемных мест, горячих точек Ярославля, которые, на мой взгляд, требуют вмешательства власти. Может быть, даже на неформальном уровне. В целом у нас не все так плохо с памятниками, большинство содержатся должным образом, и высотку из бетона в зоне ЮНЕСКО никто не строит. Но есть проблема стройки у храма Николы Мокрого, есть проблема Петропавловского парка, где вот-вот погибнут последние здания уникального ансамбля, есть проблема установки непонятных памятников по всему городу, застройки Власьевского сквера. Люди ставят вопрос сохранения камней из фундамента Успенского собора, обнаруженные во время раскопок, все вроде бы соглашаются, но дальше слов ничего не двигается. Об этом постоянно говорят общественники, депутаты, но мэрия часто делает вид что мы — просто назойливые мухи, которые мешают им работать. Не надо принимать градозащитников за городских сумасшедших. Хотелось бы услышать от мэрии варианты решения проблем. Например, о комиссии по монументальному искусству — что она будет, и кто туда войдет. Или о том, что стройки у храма Николы Мокрого не будет. Или будет, но в таком виде, который бы устроил градозащитников, культурную общественность, чтобы мы не получили храм 17 века в окружении многоэтажек.

ИА REGNUM: Но мэрия говорит, что создан Градостроительный совет, и он снимет, наконец, все проблемные вопросы.

То, что он создан — это хорошо. Но проблема в том, что туда не позвали градозащитников. Градостроительный совет должен быть тем органом, где заранее снимаются все спорные моменты, где заинтересованные стороны могут обсудить проблемы и снять их на этапе подготовки документов, грубо говоря. А создать совет из чиновников, это профанация. По итогам комиссии по соцполитике мы сделали протокольную запись, где просим мэрию включить в состав совета Ольгу Мазанову, Игоря Гаврилова, Елену Богданову, Владимира Извекова. Думаю, этот список можно и расширить. Другой рекомендацией было создание комиссии по монументальному (или декоративно-прикладному) искусству. Пока что мэрия почему-то не хочет этого делать. Не хочет и прописывать регламент установки памятников. Говорят, что это опять же вне полномочий местной власти. Но получается парадокс: фактически разрешение на установку памятников мэрия выдает, так или иначе их согласует. То есть это входит в ее полномочия. Но установка регламента и создание комиссии — не входит. При этом мы видим, что сегодня мэрия принимает ряд постановлений в сфере градостроительства, которые тоже вроде бы формально не входят в полномочия, в виде рекомендаций. Например, что нельзя забивать сваи, а нужно их вдавливать. Хотя вроде бы как это все регламентируется федеральным законом. И тут мы приходим к тому же: у мэрии нет четкого понимания, что делать с архитектурной средой, с памятниками культуры, с объектом Всемирного наследия. И в этом нет ничего страшного. Чиновники не обязаны быть гениями и экспертами во всех областях. Как раз для таких случаев и нужны совещательные органы, куда нужно приглашать все стороны. А пока все общественники, которые пришли на комиссию, констатировали: все, что просила общественная палата, все, что просили градозащитники — ничего не сделано. Это должен быть тревожный знак для мэрии.

ИА REGNUM: Какие-то позитивные перемены все-таки есть?

Да, есть. Заммэра по градостроительству сказал, что снят вопрос по строительству нового дома в Бутусовском поселке. Зампредседателя КУМИ пообещал завершить ремонт крыши усадьбы Коковцевых — вновь выявленного памятника культуры, собственником которого является мэрия. Заммэра Кузнецов обещал привести в порядок подъезды к храму Иоанна Предтечи. Департамент архитектуры пообещал не ставить больше непонятных памятников втихаря. Мэрия намеревается решить вопрос по рекламе на фасадах. Кстати, здесь не должно быть компанейщины — «все взять и снять за неделю», должен быть единый подход, городские правила, иначе вместо рекламы мы получим дыры на фасадах исторических зданий. Но, главное, у чиновников должно быть общее понимание, как решать вопросы в историческом центре и особо значимых местах. Мэрия должна уже, наконец, научиться говорить на одном языке с неравнодушными горожанами, которые борются за сохранение города, а не только реагировать на представления прокуратуры.