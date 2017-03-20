Москва, 20 марта, 2017, 17:26 — ИА Регнум. Для реального снижения курса рубля следует ограничить приток зарубежного спекулятивного капитала, а это, в свою очередь, станет возможным в случае снижения ключевой ставки ЦБ. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 20 марта эксперт компании «Международный финансовый центр» Константин Жуковский, комментируя слова главы Минфина Антона Силуанова о перекупленности рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары. Рубль

«Переоцененность российского рубля уже давно не дает покоя российским властям вообще и министерству финансов, в частности. Ранее, в январе (2017 года), появилась информация о том, что Минфин будет добиваться девальвации рубля до отметки 64−65 за доллар США. При этом наша валюта пока не торопится реагировать на заявления и даже действия властей. Покупки валюты на открытом рынке не возымели практически никакого эффекта на курсы пар евро/рубль и доллар/рубль, отчасти это было вызвано тем, что объемы покупок были слишком незначительными», — говорит эксперт.

Для рубля есть гораздо более весомые драйверы, чем слова министра финансов, указывает эксперт. «В числе таковых стоит назвать сохраняющийся приток зарубежного спекулятивного капитала. Именно с ним необходимо бороться в первую очередь, если стоит цель оказать давление на курс рубля. Как только привлекательность рублевых активов упадет из-за снижения их доходности, приток carry-трейдеров резко сократится, что естественным образом ослабит нашу валюту. Достичь такого эффекта можно при помощи снижения ключевой ставки ЦБ», — предполагает аналитик.

«Пока же приходится констатировать, что в ослаблении курса рубля наши власти далеко не преуспели», — уверен Жуковский.

Курс рубля к доллару должен быть ниже текущего на 10−12% Это дает Минфину возможность увеличить закупки валюты сверх тех операций, которые проводятся для пополнения Резервного фонда, заявил министр финансов Антон Силуанов. «Мы уже купили 500 млн долларов и сейчас видим, что курс опять укрепился, а поскольку понимаем, что от фундаментальных значений курс отклонился на 10−12%, то сейчас имеет смысл закупить валюту, чтобы обеспечить свои текущие обязательства», — сказал он.