Калуга, 20 марта, 2017, 16:40 — ИА Регнум. 7147 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и шесть случаев гриппа было зарегистрировано в калужском регионе с 13 по 19 марта. Об этом 20 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пустой класс в школе

По данным ведомства, темп роста заболеваемости оставил 18,9%. Грипп регистрируется в Калуге, а также в Людиновском и Юхновских районах. В двадцати классах восьми школ области прекращены занятия.

Областным центром гигиены и эпидемиологии проведены лабораторные исследования материала от 528 больных респираторными инфекциями. Выполнено 3835 исследований у больных ОРВИ и гриппа. Положительные результаты показали 253 пробы: в 116 случаях обнаружен вирус гриппа А (H3N2), в 65 случаях — грипп. Всего грипп в структуре положительных проб составляет 71,5%.

В лечебные учреждения области с острыми респираторными вирусными инфекциями госпитализировали 82 человека, что больше, чем на предыдущей неделе (67 человек).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грипп типа А (в отличие от вируса типа B) в структуре данных заболеваний считается более опасным. Грипп A (H3N2) или «Гонконгский» представляет опасность вследствие недостаточной изученности и более высокой летальности.

Восприимчивыми к вирусу являются все возрастные группы. Предыдущая вспышка вируса зарегистрирована в 1968—1969 годах. Тогда «гонконгский» грипп унес около миллиона жизней.

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