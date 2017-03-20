Краснодар, 20 марта, 2017, 16:46 — ИА Регнум. В Краснодарском крае увековечили память прославленного Героя России, летчика-аса, командира лучшего в России вертолетного полка — Ряфагатя Хабибуллина. Сегодня. 20 марта, в Кореновске торжественно открыт памятник летчику. Бюст установили на территории школы № 3, ранее названной в честь погибшего в Сирии командира.

Скрин со страницы главы Кореновского района instagram.com/p/BR2r9gHFd4X/?taken-by=sagoloborodko Открытие памятника в Кореновске

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На Кубани простятся с погибшим в Сирии полковником Ряфагатем Хабибуллиным

«Мы принимаем участие в очень важном и волнительном событии, — написал на своей странице в Instagram глава Кореновского района Сергей Голобородько. — Героические подвиги Ряфагатя Хабибуллина останутся для нас, будущих поколений, примером мужества, стойкости, патриотизма. Теперь здесь мы будем отдавать дань памяти ему, Герою России, лучшему летчику и командиру».

Он также отметил, что Хабибуллин уделял огромное внимание патриотическому воспитанию молодежи. Его воинская часть была опорной для работы с допризывниками Кореновского и соседних районов.

После торжественного открытия памятника, в о одном из младших классов прошёл урок мужества.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля 2016 года вертолет МИ-25 с российскими военными летчиками-инструкторами при выполнении боевого задания был подбит террористами и упал в районе, подконтрольном сирийской правительственной армии. Экипаж вертолета погиб. В боевой машине находились житель Кореновского района полковник Ряфагать Хабибуллин и лейтенант Евгений Долгин.

Простились с Хабибуллиным в городе Кореновске Краснодарского края 12 июля. В связи с трагической гибелью начальника Кореновского гарнизона, командира войсковой части в Кореновском районе был объявлен траур, приспущены флаги.

Указом Президента России № 382 от 28 июля 2016 года полковнику Р. М. Хабибуллину присвоено звание «Герой Российской Федерации» (посмертно). В Кореновске в именем Ряфагатя Хабибуллина назвали улицу и школу.