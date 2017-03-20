Ярославль, 20 марта, 2017, 16:33 — ИА Регнум. Руководитель исполнительного комитета ярославского отделения партии «Единая Россия» Надежда Биочино покинула свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в областной думе Николай Александрычев.

Единая Россия

Надежда Биочино перешла из мэрии Ярославля в региональный исполком «Единой России» в сентябре 2015-го. Сейчас она вновь вернулась в органы исполнительной власти — стала заместителем директора департамента труда и социальной поддержки населения Правительства Ярославской области.

«Надежда Биочино возглавляла Управление по делам молодежи мэрии Ярославля, затем руководила департаментом по социальной поддержке населения и охране труда мэрии Ярославля и оттуда ушла на работу в партию. Сейчас опять стала чиновником — вернулась к работе по своему профилю. На ее место сейчас рассматривается кандидатура заместителя директора департамента общественных связей правительства области Анны Винокуровой. Про других кандидатов я пока не слышал. Когда выберут нового руководителя отделения я не знаю, кандидатуру надо согласовать с Центральным исполнительным комитетом партии», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Николай Александрычев.

Анна Винокурова не чужой человек в партии. 10 лет она работала в исполкоме регионального отделения «Единой России», а последние три года — в департаменте общественных связей регионального правительства.