Москва, 20 марта, 2017, 16:22 — ИА Регнум. Рубль сегодня действительно выглядит довольно дорогим по отношению к доллару. То есть перекупленным (или, согласно Минфину, «переукрепленным»). Рубль все еще, по мнению валютных трейдеров, является нефтяной валютой, даже несмотря на сокращение доли нефтегазовых доходов в бюджете. Таким образом, курс рубля должен соответствовать уровню цен на нефть, считает замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

«Сейчас нефть Brent торгуется в коридоре $51−52 за баррель, что соответствует уровням начала декабря 2016 года и октября 2015 года. Но в эти периоды рубль находился в достаточно широком диапазоне от 61 до 64 руб. за доллар. Сейчас рубль действительно переоценен к доллару, но чуть меньше, чем считают в Минфине, то есть на 8−10%, а не на 10−12%.

Напомним также, что некоторые глобальные инвестиционные банки в 2016 году заявляли, когда рубль находился на уровне в 66−68 руб. за доллар, что справедливой стоимостью рубля является диапазон 60−62 руб. за доллар», — привела цифры эксперт.

«Если исходить из текущей цены на нефть и достаточно неопределенной ситуации на рынке сырья, то можно предположить, что курс рубля на таком уровне не провоцирует рост инфляционных ожиданий и не обесценивает сильно рублевые доходы и накопления физлиц, при этом не способен слишком негативно влиять на конкурентоспособность экспортеров», — отметила Мильчакова.

«Таким образом, если считать справедливой стоимостью рубля 60−62 руб. за доллар, то в настоящее время рубль перекуплен всего на 4−7%. Впрочем, если цена нефти опять поднимется выше $55 и пойдет на $60 за баррель, то справедливая стоимость рубля в любом случае изменится и переместится в диапазон 57−59 рублей за доллар.

Тогда можно будет говорить о том, что рубль оценен рынком справедливо, но только до следующей волны подорожания нефти. Однако сейчас ситуация на нефтяном рынке все еще остается сложной, поэтому пока нет оснований говорить о том, что рубль недооценен к доллару», — высказала свое мнение эксперт.

Напомним, сегодня, 20 марта, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в интервью российским СМИ, что, по его мнению, рубль сегодня «переукреплен» к доллару на 10−12%. Таким образом, по мнению министра, справедливый курс рубля по отношению к доллару должен составлять примерно 63,50−64,50.

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