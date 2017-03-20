Тольятти, Самарская область, 20 марта, 2017, 16:03 — ИА Регнум. Создатель внедорожника ВАЗ-2121 «Нива» Петр Прусов скончался на 76-м году жизни вчера, 19 марта. Об этом сообщил пресс-центр компании «АвтоВАЗ». Петр Прусов был конструктором различных проектов, занимался созданием таких автомобилей как «Ока», семейством автомобилей ВАЗ-2110 и Samara-2, ВАЗ-2123, семейством автомобилей Kalina.

Евгений Халилов Петр Прусов

Но главным его трудом стала именно всемирно известная и уже легендарная «Нива», настоящий русский внедорожник. Этот автомобиль уже навсегда останется в истории советского и российского автопрома.

Серийное производство автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» стартовало почти 40 лет назад — 5 апреля 1977 года. Автомобиль создавался «для села», поэтому главными задачами были проходимость и надежность. Тем не менее стоимость «Нивы» в то время составляла около 9 тысяч рублей — немного меньше чем стоила «Волга».

"Нива» стала популярной как в СССР, так и за рубежом: модель экспортировали в 110 стран мира. Таким образом, большая часть автомобилей — 80% — уходила на экспорт, а оставшиеся 20% — уже продавались в Советском Союзе. Однако очереди на приобретение автомобиля выстраивались и в СССР, и за рубежом. По некоторым данным, в странах Восточной Европы предварительная запись на «Ниву» в 1980-е годы была явлением привычным. Да и сейчас «Нива» остается одним из лидеров по экспорту автомобилей.

«Нива» заслужила любовь к себе не только надежностью, но и своими достижениями в автоспорте, а также благодаря «высокогорным» рекордам. В 1998 году автомобиль своим ходом поднялся до базового лагеря на горе Эверест — высота составила 5200 метров. Спустя год, в 1999 году, «Нива» смогла забраться еще выше: машина взяла на Тибетском плато в Гималаях высоту в 5726 метров.

Стоит отметить, что английский внедорожник Land Rover тоже пытался покорять различные высоты, однако в заезде на горе Эльбрус автомобиль не дошел до рекордной высоты, и был поднят на отметку в 5642 метра тросами и лебедками.

Хоть по мнению некоторых экспертов, «Нива» давно устарела, модель выпускается до сих пор. Более того, «АвтоВАЗ» разрабатывает второе поколение внедорожника Lada 4×4. Предполагается, что новая «Нива» будет включать в себя черты классической модели и сохранит все её ездовые преимущества. Официальной информации о том, когда новинка выйдет на рынок и чем будет оснащена, пока нет.

Автомобиль-легенда при любых изменениях останется живым памятником своего создателя — Петра Прусова. «Нива» заняла своё заслуженное место в истории, и возможно, «Нива», но уже в новом облике, продолжит свой путь по дорогам России, и снова, как в советское время, позволит раскрыть экспортный потенциал и станет успешной как в России, так и за рубежом.