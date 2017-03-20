Ереван, 20 марта, 2017, 15:43 — ИА Регнум. Служба национальной безопасности Армении отчиталась сегодня, 20 марта, о обезвреживании преступной группы, состоявшей из граждан Армении и России, которая с помощью компьютерной техники списывала с банковских счетов граждан Австралии денежные средства.

Пресс-служба СНБ Армении

«В результате масштабных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных в рамках уголовного дела, расследуемого в следственном управлении Службы национальной безопасности Армении, раскрыты факты хищений в особо крупных размерах, совершенных гражданами Армении и России с использованием компьютерной техники», — говорится в сообщении пресс-службы СНБ Армении.

В нём также отмечается, что согласно предварительным данным, члены упомянутой группы под сфабрикованным предлогом по осуществлению гостиничной и ресторанной деятельности зарегистрировали в Армении 3 торговые организации, затем под их именем приобрели являющийся компьютерной техникой кассовый аппарат с терминалом, позволяющий осуществлять безналичные сделки путем внесения карточных данных при отсутствии картодержателя и банковской карты.

Уточняется, что с целью хищения в особо крупных размерах при использовании упомянутого кассового аппарата с терминалом член преступной группы, находящийся в России, отправил подельникам из Армении данные банковских карт, выпущенных на имя ряда граждан Австралии, — 16-значные номера, информацию о сроках действия карт и пароли.

В свою очередь, члены группы, действующей в Армении, разместили в кассовом аппарате с терминалом телефонную карту SIM, устройство подключили к Интернету, поле чего путем внесения указанных данных банковских счетов с банковских счетов граждан Австралии с фальшивым обоснованием были осуществлены выплаты за гостиничные или ресторанные услуги, на счета зарегистрированных ими организаций были переведены суммы в особо крупных размерах.

«Таким образом, с августа по декабрь 2016 года члены преступной группы с номеров счетов клиентов австралийских банков выписали сумму, эквивалентную 85 миллионам драмов ($177 тыс. — ИА REGNUM ). В результате оперативно-следственных мероприятий, осуществленных органами СНБ Армении, преступная группа выявлена и обезврежена», — сказано в сообщении СНБ Армении.

5 лицам предъявлено обвинение по 1 пункту 3 части 181 статьи УК Армении. Трое из них арестованы. Следствие продолжается.