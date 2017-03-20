Ереван, 20 марта, 2017, 15:28 — ИА Регнум. 20 марта в Армении стартовало строительство новой теплоэлектростанции — второй по счету в Ереване. Станцию мощностью 250 МВт планируется сдать в эксплуатацию во второй половине 2019 года.

Администрация президента Армении Ереванская ТЭЦ

Как было отмечено в ходе официальной церемонии старта стройки, которую посетило руководство республики, стоимость строительства станции обойдется в $285 млн, а срок эксплуатации — 20 лет. Продукция новой станции будет ориентирована на экспорт, так как она позиционируется в рамках комплексной программы развития регионального сотрудничества в электроэнергетической сфере. В последнюю включены и третья очередь высоковольтной ЛЭП Иран-Армения в 400 киловольт, строительство которой планируется завершить в том же году. Кроме того, в том же году планируется завершение строительства новой ЛЭП Армения-Грузия так же в 400 киловольт.

В отличие от первой (ТЭЦ), новая (ТЭС) не рассчитана на производство паровой энергии. Очевидно, что первая строилась с расчетом эксплуатации ее пара химзаводом «Наирит». Хотя КПД новой планируется на уровне от 50% выше, у действующей она составляет порядка 39%.

Что касается иранского направления, то действующая Ереванская ТЭЦ (сдана в эксплуатацию в 2010 году) завязана на схеме «электроэнергия в обмен на газ». Произведенная на станции электроэнергия (мощность — 242 электрических мегаватт) обменивается на иранский газ из расчета 1 куб.м. газа — 3 киловатта электроэнергии.

Эксперт по энергетической сфере агентства «АрмИнфо» Александр Аванесов в беседе с ИА REGNUM сообщил, что пока неизвестны конкретные источники финансирования строительства новой ТЭС.

«Одно время государственные чины с уверенностью твердили о согласии японской стороны на финансирование. Как известно, первую ТЭС профинансировала японская сторона (Агентство международного сотрудничества Японии — ред.). Очевидно, что от финансирования второй станции они отказались. Скорее всего, заказчик строительства, итальянская Renco, обратится к международным донорам и, возможно, найдет финансирование», — отмечает Аванесов.

Оптимизм эксперта базируется на том, что нынешняя схема с Ираном «электричество в обмен на газ» довольно прибыльная. Армении остается по 1 киловатту с каждого переработанного 1 куб.м. иранского газа.

«Заработанный с каждого кубометра газа киловатт идет во внутренние сети и является сдерживающим рост тарифов на электроэнергию фактором для потребителей внутри страны. При такой схеме, если она конечно будет сохранена в случае с новой ТЭС, станция окупится за 10−12 лет», — отметил собеседник.

Кроме прочего, он считает, что новую станцию можно эффективно встроить в схемы перетоков электроэнергии с Грузией и южными регионами России.

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Так почему же японская сторона отказалась финансировать такой прибыльный проект (впрочем как и многие другие, например, Евразийский банк развития)? Вероятно, что основным сдерживающим фактором стало распыление Арменией средств прибыльных государственных компаний электроэнергетической сферы (таких, например, как ЗАО «Ереванская теплоэлектроцентраль») по социальным проектам в рамках мертвых активов («Наирит», «Ванадзорский химпром»).

Эффективно работающая Ереванская ТЭЦ по положению на начало 2016 года задолжала за газ порядка $78 млн. Это, конечно, старые долги станции, полученные по наследству от ТЭЦ еще советских времен. Но новая станция, несмотря на свою прибыльность, так и не смогла хотя бы облегчить груз «наследства».