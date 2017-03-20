Рыбинск, Ярославская область, 20 марта, 2017, 15:25 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области осенью 2017 года построят новый причал на сваях для больших туристических теплоходов. Об этом сообщает рыбинская интернет-газета «Черёмуха».

Фото администрации г.Рыбинска Проект нового причала в Рыбинске

Главный рыбинский дебаркадер, к которому причаливали все туристические теплоходы, сгорел в 2011-м. Всё это время власти пытались решить вопрос удобства приёма пассажиров туристических теплоходов. В 2012-м планировали установить навес с металлической решёткой и фонарями. Но это так и осталось в планах. В настоящее время суда причаливают к понтону.

Как сообщает сайт администрации Рыбинска, властям города удалось достигнуть договоренности с частной компанией о строительстве нового причала. Стоимость работ оценивается в 30 миллионов рублей. Проект стационарного причала уже согласован с каналом имени Москвы и Росрыболовством. Осталось объявить аукцион и заключить договор аренды земельного участка с победителем.

Однако к возведению причала приступят не раньше осени этого года, поэтому в предстоящем сезоне Рыбинск вновь будет встречать туристов пантонами и бетонной плитой. Как поясняют в администрации, до открытия навигации уже не успеть, а в разгар сезона такие работы проводить нельзя.

Инвестор планирует вложить в строительство 30 миллионов рублей. Как рассказал первый заместитель главы Рыбинска Дмитрий Рудаков, это будет стационарный причал — его поставят по типовому проекту. Причал сделает более удобным процесс судозахода. Он будет двухярусный, чтобы учитывать разный уровень воды. Под прикрытием причала на сваях будет стоять дебаркадер

Но финансировать эстроительство дебаркадера уже будет либо другой инвестор, либо город. Чиновники склоняются ко второму варианту. Найти предпринимателей, готовых взять решение задачи на себя, пока не удалось. Поэтому в планах возведение дебаркадера за счёт городского бюджета. На эти цели в бюджет города на этот год уже заложили пять миллионов.