Вашингтон, 20 марта, 2017, 15:22 — ИА Регнум. Сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы вступил в сговор с Россией, не соответствуют действительности. Об этом сообщил сам глава Белого дома на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы США

«Джеймс Клэппер (бывший глава нацразведки США) и другие заявили, что нет никаких доказательств того, что я вступил в сговор с Россией, — пишет Трамп. — Эта история — фейковая, и все это знают!»

Президент США также добавил, что представители Демократической партии США придумали «российскую историю» для оправдания своей «ужасной кампании».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 19 марта глава комитета Конгресса по делам разведки Девин Нуньес сообщил, что доказательств того, что глава Белого дома Дональд Трамп якобы был в сговоре с властями РФ, обнаружено не было.

«Основываясь на всей известной мне информации на нынешнее утро, я могу прийти только к одному выводу — сговора не было», — сказал политик.

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