Киев, 20 марта, 2017, 14:58 — ИА Регнум. «Главной угрозой независимой Украины остаётся полномасштабная военная агрессия со стороны Российской Федерации». Об этом 20 марта в ходе выступления на Совете регионального развития заявил президент Украины Петр Порошенко, передает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

По его словам, войска РФ могут начать вторжение с Донбасса и всей линии российско-украинской границы. «Главной является российская военная угроза, она исходит не только из «оккупированных» районов Донбасса. Она нависает по всей линии границы с Россией. И правильный ответ на этот вызов есть лишь один. Если на начало 2014 года расходы на оборону составляли 1% ВВП, то в 2016 году нашими совместными усилиями мы довели эти расходы до 3,2%. И не исключено, что эту долю придётся увеличивать ещё», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что впервые за годы независимости власти Украины выделили 5% ВВП на сектор безопасности и обороны страны. «Но если учитывать общие затраты на сектор обороны и безопасности, они уже сейчас превышают 5% ВВП. Повторное рождение и укрепление наших Вооруженных сил заставило Кремль приумножить свои усилия по внутренней дестабилизации Украины. Информационная война, распространение фейковых новостей, сеяние паники, неверия, стимулирование и симуляция протестных движений, манипуляция в своих интересах некоторыми праворадикальными группировками, продвижение идеи досрочных выборов, чтобы усилить представительство лояльных к Кремлю сил, отправка в Украину диверсионных групп, подготовка террористических актов — далеко не полный инструментарий Кремля», — полагает Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта палата представителей США приняла бюджет Пентагона на 2017 год, который предусматривает выделение финансовой помощи на перевооружение украинской армии. В частности, документ предусматривает выделение Украине на военные нужды $150 млн. Отмечается, что Украина может получить финансовую помощь до 30 сентября 2017 года. Документ предусматривает, что средства могут быть направлены на «обучение, снаряжение, летальное оружие оборонительного характера, логистику и разведку».

В новом проекте закона Конгресса сказано, что «никакие средства из этих фондов не могут использоваться для поставок систем ПЗРК». За исполнение законопроекта будет отвечать Пентагон совместно с Госдепартаментом. Предлагаемый законопроект должен быть рассмотрен палатой представителей Конгресса США. В дальнейшем его должен одобрить президент США. Ранее, в декабре 2016 году в оборонном бюджете США на военную поддержку Украине закладывалось 350 млн долларов.