Санкт-Петербург, 20 марта, 2017, 15:19 — ИА Регнум. В Законодательном собрании Санкт-Петербурга начались служебные проверки в отношении помощников депутатов, участвовавших в митинге «Марш в защиту Петербурга» 18 марта на Марсовом поле.

Assembly.spb.ru Мариинский дворец, резиденция ЗС Санкт-Петербурга

Мероприятие было согласовано с властями, но помощникам, по их словам, вменяется возможное нарушение закона о госслужбе, так как один из участников митинга пришел с плакатом, на котором спикер городского парламента Вячеслав Макаров был изображен в виде барельефа Мефистофеля, сбитого с одного из петербургских зданий, и назван «демоном ЗакСа».

Митинг был посвящен последним культурным и градозащитным конфликтам: возможной передаче Исаакиевского собора в руки РПЦ, вероятному объединению петербургской РНБ и московской РГБ, застройке территории Пулковской обсерватории, ситуации вокруг Европейского университета и другим конфликтным историям.

«Всех моих помощников по государственной службе — Александра Карпова, Павла Швеца, Ирину Комолову, Михаила Романова — вызвали в кадровую комиссию. Для всех помощников по договору, которые участвовали в митинге, заблокировали пропуска в ЗакС и не оформляются договора. По факту увольняют. Их ответ на наш митинг», — сообщила депутат от «Партии роста» Оксана Дмитриева. Как сообщил ее соратник, депутат Максим Резник, пропуск заблокировали у помощницы по договору Ольги Яковлевой.

В аналогичной ситуации оказалась помощница «эсера» Надежды Тихоновой — Ольга Мельник. «Ольга Мельник под угрозой увольнения за участие в согласованном (!) митинге на Марсовом поле в минувшую субботу. Боятся, видно. Как говорил Чуковский, страх — это болезненное ощущение своей исключительности», — заявила экс-депутат парламента, «эсер» Марина Шишкина.

Как подтвердила Надежда Тихонова корреспонденту ИА REGNUM, пропуск Мельник был заблокирован, но они надеются, что это просто сбой в системе. Завтра «эсеры» ждут встречи со спикером, на которой всё должно проясниться. Возможно, к встрече присоединятся и коллеги по фракции, например, участник митинга Алексей Ковалев.

Депутат Заксобрания прошлого созыва Ирина Комолова пояснила, что всех помощников депутата Дмитриевой вызвали в отдел кадров утром 20 марта в связи с участием в массовой акции, причем аппарат парламента инициировал сразу две служебные проверки: по «полноте сведений, указанных при поступлении на работу», и «по участию в политическом мероприятии, где прямо выражалось отношение к органам власти».

«В качестве доказательства «высказывания отношения» продемонстрировали фото с плакатиком про «демона ЗакСа», — добавила Комолова.

Депутат Борис Вишневский («Яблоко») сообщил, что его помощника Кирилла Страхова также вызвали в отдел кадров. При этом Вишневский убежден, что ни один из упомянутых помощников не нарушил закон, так как они лично не давали публичной оценки деятельности органов власти и их руководителей и не использовали свое должностное положение в интересах партий. Кроме того, по словам проверяемых, к плакату о «демоне ЗакСа» они никакого отношения не имеют. «Они в свой выходной день пришли на законное мероприятие, на что имели полное право», — добавил Вишневский.

Руководитель пресс-службы Законодательного собрания Санкт-Петербурга Елена Тимошенко подтвердила корреспонденту ИА REGNUM факт проведения служебной проверки в отношении помощников депутатов, которые являются государственными гражданскими служащими, причем, как подчеркнула она, аппарат Заксобрания не мог поступить иначе.

«Причина — их участие в митинге 18 марта на Марсовом поле и возможные нарушения закона о государственной гражданской службе РФ. Если человек поступает на госслужбу, то он берет на себя обязательство соблюдать ограничения и запреты, изложенные в статьях 15−18 закона о государственной гражданской службе РФ. Проверка проводится в соответствии с требованиями этого закона и является прямой обязанностью органа власти», — заявила Елена Тимошенко.

Напомним, ранее помощники оппозиционных депутатов ЗС Петербурга уже подверглись служебной проверке за участие в январском сходе граждан на Марсовом поле против передачи Исаакия в безвозмездное пользование РПЦ. По словам спикера Вячеслава Макарова, нарушившим закон поставили это «на вид».

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В результате сегодняшних событий оппозиционные фракции Заксобрания — «Партия Роста», КПРФ и «Яблоко» — сделали совместное заявление, в котором возмутились «усилением давления на помощников депутатов в связи с публичным выражением ими политической позиции депутатов, чьими помощниками они являются, по ряду вопросов, касающихся будущего нашего великого города».

Народные избранники также требуют от руководителя парламента «немедленно прекратить в Законодательном Собрании административное давление на оппозиционных депутатов и их помощников, выражающееся в проведении постоянных проверок по жалобам неизвестных лиц, в недопуске наших помощников на рабочие места, в немотивированном отказе приема отчета о проделанной работе, что является основанием для оплаты». «Мы требуем прекратить преследование госслужащих за участие в законных массовых мероприятиях и выражение своей позиции, не входящее в противоречие с требованиями законодательства!» — говорится в заявлении.

Кроме того, депутаты направили письма прокурору Петербурга Сергею Литвиненко и полномочному представителю президента в СЗФО Николаю Цуканову.

Прокурора Литвиненко просят проверить законность и обоснованность действий Смольного, который не разрешил провести «Марш в защиту Петербурга» 19 марта на Марсовом поле под предлогом того, что там с 11:00 до 19:00 будет проходить мероприятие «Море волнуется», которое в результате собрало около сотни человек (по словам авторов письма), в то время как перенесенный митинг 18 марта собрал, по разным оценкам, от 7 до 10 тыс. участников.

Полпреда Цуканова депутаты просят «разобраться со сложившейся в городе ситуацией, когда Комитет по законности, правопорядку и безопасности Петербурга систематически отказывает в согласовании митингов, посвященных защите науки, культуры и образования».