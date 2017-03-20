Ярославль, 20 марта, 2017, 14:54 — ИА Регнум. 17 марта в Ярославской областной думе члены комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления отказались обсуждать поправки в региональное выборное законодательство. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета Андрей Крутиков, причиной такого решения депутатов стало несвоевременное предоставление текста предлагаемых изменений в закон.

Duma.yar.ru Андрей Крутиков

«Мы занимаемся законотворчеством, а не в детские игры играем. Обсуждать и давать заключение по поправкам, текст которых депутаты даже ещё не прочитали, — мягко говоря, неправильно», — пояснил решение членов комитета Андрей Крутиков.

С позицией депутатов не были согласны присутствовавшие на заседании комитета спикер регионального парламента Михаил Боровицкий и новый председатель облизбиркома Олег Захаров. По их мнению, предварительное заключение о поправках комитет мог бы принять сразу. Такая настойчивость вызвала резкую реакцию со стороны председателя комитета Андрея Крутикова, который, резко раскритиковал работу специалистов облизбиркома, готовивших законопроект.

«Уже с первого взгляда на законопроект можно сказать, что подготовлен он плохо — есть противоречия федеральному законодательству. Аргументация типа «есть рекомендации ЦИК» — это от лукавого, нет таких рекомендаций. Законотворчество — ответственный процесс. Надо не «пороть горячку», а лучше работать при подготовке документов», — заявил Андрей Крутиков.

Председатель комитета удивлён реакции на позицию депутатов со стороны некоторых чиновников в Правительстве Ярославской области.

«У меня складывается впечатление, что главе региона Дмитрию Миронову нас, депутатов, преподносят как врагов. Мы не враги и не заговорщики. Необходимые изменения в региональное выборное законодательство будут приняты. Но сделано это будет качественно: ознакомимся, обсудим, поправим, утвердим. Поспешность, как говорится, хороша лишь при ловле блох», — прокомментировал ситуацию Андрей Крутиков.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, к обсуждению поправок комитет Ярославской областной думы приступит уже на этой неделе.