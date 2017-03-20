Киев, 20 марта, 2017, 14:50 — ИА Регнум. Блокада Донбасса — это спецоперация, направленная на создание более тесных экономических отношений между республиками и Россией, заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседания совета регионального развития в Киеве, передает УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Президент уверен, что блокада Донбасса влечет за собой «анархию» и «атаманщину» на Украине с одной стороны, и «выталкивание ДНР и ЛНР в РФ» с другой.

Так, Порошенко высоко «оценил» политический профессионализм организаторов блокады, назвав их «непревзойденным мастерами политического пиара» и сказав, что они «грамотно вычислили болевую точку, поймали волну общественных ожиданий, обнаружили обнаженный нерв».

Однако, заявил президент, весь талант организаторов ушел не в то русло, потому что они «обманывали общество».

«Ведь на самом деле это была не блокада ОРДО и ОРЛО (ДНР и ЛНР). Какая блокада, если там дырка на границе с РФ в сотни километров?» — сделал неожиданное «открытие» президент Украины.

А значит, уверен Порошенко, блокада Донбасса на самом деле — «спецоперация, направленная на то, чтобы вытолкнуть оккупированные районы украинского Донбасса (ДНР и ЛНР) в РФ». Была ли замешана в спецоперации «рука Кремля», Порошенко не уточнил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 марта, в соответствии с распоряжением главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, на почти 40 предприятиях, находящихся на территории региона, введено внешнее управление. Захарченко заявил о том, что запущен процесс национализации этих предприятий. Такая мера стала следствием блокады Донбасса, осуществленной украинскими радикалами.

Ранее они полностью перекрыли железнодорожное сообщение между ЛНР и ДНР и Украиной. Таким образом, Киев лишился почти трети необходимого ему донбасского угля, что привело к развитию энергетического кризиса в стране. В феврале правительство Украины объявило режим чрезвычайной ситуации в энергетике, резко ограничив предприятия в потреблении энергии.