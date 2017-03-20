Киев, 20 марта, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Организаторы блокады отдельных регионов Донетчины и Луганщине провели спецоперацию по «выталкиванию» украинских территорий в состав Российской Федерации. Об этом сегодня, 20 марта, в ходе выступления на Совете регионразвития заявил президент Украины Петр Порошенко, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Все четче кристаллизуются угрозы анархии и атаманщины. Яркие доказательства тому — реальные потенциальные последствия так называемой блокады Донбасса. Её организаторы показали себя как непревзойденные мастера политического пиара. Они грамотно вычислили болевую точку, поймали волну общественных ожиданий, обнаружили оголенный нерв. Но организаторы блокады обманывали общество, потому что на самом деле то была не блокада ОРДЛО. Какая блокада, когда там дыра в границе, в том числе из РФ, сотни километров? На деле всё это оказалось спецоперацией, направленной на то, чтобы вытолкнуть «оккупированные» районы из украинского Донбасса в Российскую Федерацию», — заявил Порошенко.

По его словам, Украина возобновит товарообмен с ДНР и ЛНР после возврата предприятий их законным собственникам. «Нам удалось решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) временно приостановить транспортное сообщение с «оккупированной» территорией, и это носило вынужденный характер. Оно прекратило тот хаос, в который блокадники хотели ввергнуть всю Украину. Борясь за возврат территории, мы могли и делали товарный обмен с украинскими заводами, теми, которые смогли остаться в правовом поле Украины. Они платили налоги украинскому государству, они были зарегистрированы в украинских органах регистрации, они выплачивали зарплаты в гривнах через банковские счета, что делало невозможным какое-либо поступление средств к «сепаратистским группировкам». Блокадники создали все условия, чтобы предприятия были захвачены, конфискованы, ограблены. Мы теперь не имеем права принимать продукцию от предприятий, которые захвачены «боевиками». Именно в этом решение СНБО — ограниченный обмен товарами может возобновиться, как только Россия и её марионетки вернут украинским собственникам и украинскому государству украденные заводы», — отметил президент Украины.

«В результате блокады Украина потеряла последнюю сферу влияния на эти территории. Те, кто хочет оттолкнуть и подарить эти земли Путину (президент России Владимир Путин — ИА REGNUM ) — это абсолютно недопустимая стратегия», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что решения некоторых местных советов о поддержке блокады отдельных регионов Донбасса способствуют расшатыванию ситуации внутри страны. «В контексте блокады имею серьезные претензии и к вам, уважаемые главы областных государственных администраций тех областей, где местные советы превысили свои полномочия и приняли решения, которые выходят далеко за пределы их ответственности и расшатывают ситуацию в стране. Они сейчас будут наполнять золотовалютные резервы, областные советы? Они будут компенсировать потери государственного бюджета? Они будут компенсировать потерю рабочих мест? Они будут нести ответственность за возвращение всех территорий под украинскую юрисдикцию? Нет. Они сейчас спрятались. Так же, как и спрятались некоторые из вас, вместо того чтобы занимать атакующую публичную позицию. У вас много аргументов, чтобы убедить общество или депутатов. Это означает, что вы или не вели разъяснительной работы и где-то отсиделись в окопе либо за печкой, или объясняли так, что вас никто не понял. Или вам не хватает политического авторитета в своих областях. Я надеюсь, что эта история станет уроком для всех. Власти должны занимать политически наступательную позицию», — добавил Порошенко.

Ранее, в марте 2017 года ряд областных и городских советов Украины принял решение о поддержке так называемой блокады Донбасса. Региональные депутаты призвали поддержать блокаду отдельных регионов Донбасса.

Также президент отметил, что внефракционный депутат Рады Владимир Парасюк должен нести ответственность за проявление агрессии к правоохранителям. «Хорошо понимаю позицию руководителя Национальной полиции Князева, который настаивает на том, чтобы привлечь к ответственности народного депутата, который применил насилие, угрозы и хамство в отношении полицейских. Полиция также нуждается в защите, политической защите. Человек в погонах нуждается в защите и нашей поддержке. И это задача не только президента, правительства или министра внутренних дел, это задача каждого из вас», — напомнил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в Славянске (Донецкая область, под контролем ВСУ) депутат Парасюк инициировал потасовку с правоохранителями Донетчины, прикрываясь мандатом неприкосновенности. В результате конфликта семь работников полиции оказались в больнице с травмами различной степени тяжести. Напомним, 16 марта президент Порошенко подписал указ, которым ввёл в действие решение СНБОУ от 15 марта о временном прекращении перемещения грузов через линию столкновения в Донбассе.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 года «О неотложных дополнительных мерах по противодействию гибридным угрозам национальной безопасности Украины». Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — сообщается в указе Порошенко.

Как сообщалось, с января 2017 года в Донбассе блокадники заблокировали три основные железнодорожные ветки, которые соединяли Украину с отдельными регионами Донбасса. Украина перестала получать уголь и продукцию металлургии с предприятий, которые располагались в ДНР и ЛНР. 14 марта в пгт. Щербиновка (Донецкая область, под контролем ВСУ) на железнодорожной станции «Кривой Торец» был разрушен редут блокадников отдельных регионов Донбасса. В полиции Донетчины заявили, что все задержанные (43 человека) были отпущены, никто из них не имел телесных повреждений.